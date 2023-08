Carbon Capture klingt geil – kann aber ziemlich gefährlich sein

Warum CO2 vermeiden, wenn man es auch dorthin pumpen kann, wo es herkommt – in den Boden. So genanntes Carbon Capture und Storage ist eine vielversprechende Technologie, die das ermöglicht und auch in Österreich und Deutschland zum Einsatz kommen soll. Aber klingt das alles zu schön, um wahr zu sein?

Darüber sprechen wir im heutigen Podcast mit Stefan Ropac, Programmmanager für Klima & Wirtschaft, von der Umwelt-NGO WWF. Die Themen:

Wie Carbon Capture funktioniert

Wie und wo das CO2 gespeichert werden kann

Parallelen zum Fracking

Warum die CO2-Speicherung in Österreich und Deutschland noch verboten ist

Gefahren von Carbon Capture & Storage (CCS)

Warum es ohne CCS nicht gehen wird

Wer die Treiber der Technologie sind

Die Position der Umweltschutz-NGOs

