Cellectric Biosciences gewinnt beim „Startup Worldcup Austria“

Das am Montag in Wien abgehaltene Finale des Startup Worldcup Austria ist entschieden: Den Gesamtsieg hat Cellectric Biosciences davongetragen, das sich in der österreichischen BioTech-Szene bereits einen Namen machen konnte. Cellecric, gegründet von Klemens Wassermann und Terje Wimberger, setzte sich im Finale gegen 11 weitere Startups durch.

Das Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, um die Diagnose bei einer Sepsis um das Zehnfache zu beschleunigen. Dadurch soll sich die Mortalität bei einer Sepsis künftig halbieren. Im Februar 2022 hat das 2021 gegründete Unternehmen seine erste Finanzierungsrunde in mittlerer sechsstelliger Höhe abgeschlossen, angeführt von IST Cube. Seither glänzte es unter anderem auch beim Phönix Gründungspreis sowie bei EY-Scale-up Award 2023 als „Rising Star“.

Als Gewinner des „Startup Worldcup Austria“ kann Cellectric Biosciences nun beim Finale des Startup Worldcup am 4. Oktober in San Francisco antreten, im dort Österreich zu vertreten. Veranstaltet wird der Worldcup von Pegasus Tech Ventures, das wiederum etwa einen 100-Mio-Dollar-Fonds für den japanischen Chemie- und Life-Sciences-Konzern Denka managt.

Weiters im Finale der Veranstaltung standen die Startups Trusted Accounts, Upstrive, Termite Intelligence, Sevenbel, Flamengo, Sendance, Predicting Health, Qorby, Clone it, Totoy und Ada Growth.