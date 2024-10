ChatGPT ist jetzt größer als Pornhub, Linkedin und Netflix

Es wächst und wächst und wächst: Seitdem ChatGPT für die breite Masse zum Synonym für generative AI, wurde, wachsen die Zugriffe auf den Web-Dienst als auch die Apps für iPhone und Android unaufhörlich. Nachdem der AI-Chatbot von OpenAI im September des Vorjahres an der Marke von 1,5 Milliarden Visits pro Monat kratzte, sind die Zugriffe im September 2024 im Jahresvergleich um 112% auf 3,1 Milliarden Besuche gestiegen. Das zeigt eine Analyse von SimilarWeb.

Damit ist ChatGPT die nunmehr 11 größte Webseite der Welt, und zwar hinter Größen wie Reddit oder Wikipedia, und deutlich vor Schwergewichten wie Amazon.com, Netflix.com, Linkedin.com oder Pornhub.com. Hier das Ranking, das SimilarWeb erstellt hat (Anm.: Das inkludiert nicht Länder-spezifische Domains wie Amazon.de und auch nicht App-Traffic):

Perplexity, Claude und Microsoft Copilot winzig dagegen

Zu beachten ist, dass es hier wie gesagt um die Webseite ChatGPT.com geht. Aber auch in Sachen App-Nutzung muss sich OpenAI nicht verstecken, da geht es weiterhin deutlich bergauf. Auf Android erreichte man im September 150 Mio. monatliche aktive Nutzer:innen, bei iOS sieht es wohl ähnlich aus – und da kommt nun in den nächsten Wochen und Monaten die ChatGPT-Integration in iOS dazu, was die Nutzung wohl steil nach oben treiben wird.

Ebenfalls interessant ist, dass es aktuell eigentlich kein Rennen der AI-Unternehmen zumindest im Endnutzer:innen-Bereich gibt. Da gibt es ChatGPT, und der Rest liegt weit abgeschlagen dahinter. Während der OpenAI-Chatbot auf mehr als drei Milliarden Visits im September kam, liegen Konkurrenten wie Googles Gemini, Character.ai, das gehypte Perplexity sowie Claude von Anthropic klar weiter hinten. Im Web ist der Vorsprung von ChatGPT viel größer, aber auch bei Apps wird der Bereich dominiert: