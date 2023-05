CultTech: Kultur-Startup-Unterstützer kommt zur ViennaUP

Die CultTech Association, eine der teilnehmenden Organisationen der ViennaUP, hat es sich zum Ziel gemacht, Kultur-Startups mit Geld und Ideen zu unterstützen. Unter anderem tut das die gemeinnützige Organisation mit dem CultTech Accelerator (wir berichteten). Die Organisation will Wien zum Epizentrum für Jungfirmen machen, die das Potenzial von Kultur und Technologie kombinieren. Das Accelerator Programm hat bisher über 300 Bewerbungen erhalten. 25 Startups haben das Programm bereits durchlaufen. Beginnend mit der ViennaUP will die Organisation ihre Bemühungen in diesem Jahr noch einmal erhöhen.

Organisation will Kultur und Technologie zusammenbringen

Seit seinem Start im Jahr 2022 hat das Accelerator-Programm Startups dabei geholfen, investitionsfähig zu werden. Dazu gehört unter anderem Enote. Dabei handelt es sich um eine KI-Musik-Jungfirma, die sich kürzlich eine Finanzierung in Höhe von zehn Millionen Euro gesichert hat. Ein weiteres Startup aus dem Accelerator ist Artcentrica, eine interaktive Kunst-Bildungs-App, die bereits in Schulen in ganz Italien eingesetzt wird.

„Wir glauben, dass CultTech-Startups das gleiche außergewöhnliche Potenzial besitzen, das Fintech-Startups in den letzten Jahren gezeigt haben“, sagt der Gründer der CultTech Association, der Investor und Technologieunternehmer Dmitry Aksenov. „Wir fördern und unterstützen leidenschaftlich junge Unternehmen, die Kultur und Technologie zusammenbringen, um Kunst und Kultur – zum Nutzen unserer Gesellschaft – zugänglicher, nachhaltiger und gefragter zu machen.“

Das Programm von CultTech bei der ViennaUP

Für CultTech gilt Wien mit seiner langen und reichen Kultur- und Kunstgeschichte als der beste Ort für den Aufbau der entsprechenden Community. Die Organisation will ihre Beweggründe auf dem diesjährigen ViennaUP-Festival mit einer Reihe von Veranstaltungen im Rahmen seines „CultTech Space“-Programms vertreten:

Eine Podiumsdiskussion darüber, wie KI die Welt der Kunst und Kultur verändert: „Die Rolle von KI in kultureller Entwicklung und Transformation“

Eine Netzwerkveranstaltung für CultTech-Startups und Investierende

Eine DemoDay-Präsentation für die aktuelle Gruppe an Start-ups, die am Accelerator-Programm teilnehmen

Eine AR-Kunstausstellung in Zusammenarbeit mit Artivive

Ein kulturgetriebenes VR-Erlebnis in Zusammenarbeit mit VRISCH

Ein AR-Workshop für Fachleute aus dem Bereich der darstellenden Künste in Zusammenarbeit mit Artivive und Creative Days/Wien Business Agency (dies muss mit ihnen abgestimmt werden)

Neun der Startups, die an der dritten Runde des CultTech Accelerator Programms teilnehmen, werden am 2. Juni bei einem DemoDay im Rahmen der ViennaUP pitchen. Das vollständige Programm mit allen Details gibt es hier.