CultTech Summit 2024: Neues Event lädt Player aus Kunst, Tech und Wirtschaft ins MuseumsQuartier

Die CultTech Association, die es sich zum Ziel gemacht hat, Kultur-Startups mit Geld und Ideen zu unterstützen, startet ein neues Großevent in Wien. Am 5. und 6. November veranstaltet die gemeinnützige Organisation MuseumsQuartier den CultTech Summit 2024. Es handelt sich um das erste Event, das weltweit führende Persönlichkeiten an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und Wirtschaft zusammenbringt.

Mehr als 70 Speaker beim CultTech Summit

Das Event deckt eine ganze Reihe an Zukunftsthemen für Kultur-Technologie ab. Dazu zählen Web3, künstliche Intelligenz, die digitale Transformation sowie Investitionen in den Kultursektor. Der CultTech Summit wird zeigen, wie Technologie die Zukunft der Kreativwirtschaft und der Gesellschaft gestaltet. Die CultTech Association organisiert die Veranstaltung mit Unterstützung durch die WKO, die Wirtschaftsagentur Wien und weiteren Partnern. Mehr als 500 Teilnehmer:innen werden bei dem brandneuen Event dabei sein.

Über 70 Speaker warten beim CultTech Summit auf. Dazu gehören unter anderem Gerfried Stocker (CEO von Ars Electronica), Hazel Savage (VP of Music Intelligence bei SoundCloud), Christiane Stuetzle (Partnerin bei Morrison Foerster) und Oliver Holle (Gründer von Speedinvest). Besucher:innen erwarten über 30 Präsentationen, Podiumsdiskussionen, Startup-Pitches, Networking-Sitzungen, Künstlergespräche und Debatten. Außerdem verleihen CultTech Association und Ars Electronica einen gemeinsamen Preis für Social Impact-Projekte in Kultur und Technologie. Es ist die zweite Ausgabe des Preises.

Weitere Informationen über den Gipfel und die Erfahrungsberichte der Branchenführer finden Sie hier.