CultureTech 🎭 Creatives vs. AI 🧠 GPT Wrapper Startups 🤕 MR-Trend – mit Investor Severin Zugmayer

Es gibt einen neuen Investor in Österreich, und er nennt sich New Renaissance Ventures. Gegründet haben ihn Severin Zugmayer, vorher Investor und Head of Fundraising bei Speedinvest) und Michael Mayboeck, um fortan in Culture- und Creatives-Startups zu investieren. Wie das alles funktioniert und was das mit AI zu tun hat, das erfahren wir heute im Podcast. Und dazu begrüßen wir heute Severin Zugmayer von New Renaissance Ventures im Podcast. Die Themen:

Von Speedinvest zu New Renaissance Ventures

Der neue Fonds von New Renaissance Ventures

Culture & Creatives: Fokus auf Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Neue Medien, Kulturerbe

Aktuelle Fundraising-Situation für VCs

Creatives vs. AI

GPT Wrapper Startups

MR/XR/AR/VR 2024

