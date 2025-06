Einbruch um 64%: Mieses erstes Halbjahr für Startup-Investments

Wer dachte, dass 2024 ein hartes Jahr für Startup-Finanzierungen gewesen ist, der hat 2025 noch nicht gesehen. Denn zum Halbjahr 2025 sieht es bezüglich Investments in österreichische Tech-Jungfirmen und Scale-ups ziemlich düster aus. Große Finanzierungsrunden jenseits der 15 Millionen Euro sind gänzlich ausgeblieben, und auch die Quantität der Deals lässt zu wünschen übrig.

Wie sehen die Zahlen nun aus? Insgesamt kommt Trending Topics mit seinem Investment Tracker auf etwa 100 Millionen Euro (siehe unten). Ist man großzügig, so kann man noch 10% hinzunehmen, um etwaige Deals, die (noch) nicht öffentlich kundgemacht wurden, berücksichtigen zu können, landet man bei 110 Millionen Euro. Auch die Zahl der Deals ist dieses Jahr nicht überragend – grob gerechnet sind es etwa 70, sofern man auch ganz kleine Investments berücksichtigt.

Damit verdeutlicht sich das Bild: Das erste Halbjahr 2025 liegt (vorläufig; möglicherweise werden im Nachhinein noch Deals verkündet, Anm.) 64 Prozent unter dem Wert des ersten Halbjahres 2024 (305 Mio. Euro) und 70 Prozent unter dem ersten Halbjahr 2023 (365 Mio. Euro). Die letzten Halbjahre, die so niedrig lagen, waren jene im Jahr 2019, bevor die COVID-Krise (und damit auch ein starker Digitalisierungsschub) einsetzte:

Kombination aus mehreren Faktoren

Welche Faktoren kommen 2025 zusammen, die die Finanzierungsrunden in Österreich schrumpfen lassen?

Anhaltende Rezession: Österreich befindet sich 2025 im dritten Jahr einer Rezession, was das Wirtschaftswachstum hemmt und die Bereitschaft von Investoren zur Beteiligung an Finanzierungsrunden deutlich verringern dürfte

Österreich befindet sich 2025 im dritten Jahr einer Rezession, was das Wirtschaftswachstum hemmt und die Bereitschaft von Investoren zur Beteiligung an Finanzierungsrunden deutlich verringern dürfte Ungünstige Finanzierungsbedingungen: Die Kreditvergabe bleibt schwierig, gleichzeitig gibt es bei Investoren (Fokus auf Bestands-Portfolio) große Zurückhaltung hinsichtlich neuer Investments

Die Kreditvergabe bleibt schwierig, gleichzeitig gibt es bei Investoren (Fokus auf Bestands-Portfolio) große Zurückhaltung hinsichtlich neuer Investments US-Investoren wenden sich von Europa ab : Bisher war es oft so, dass die großen Finanzierungsrunden meist aus den USA kamen – dieser Faktor fällt aktuell weg

: Bisher war es oft so, dass die großen Finanzierungsrunden meist aus den USA kamen – dieser Faktor fällt aktuell weg Unsicherheit durch internationale Handelskonflikte: Neue Zollerhöhungen der USA auf EU-Exporte und eine schwächelnde Industrie im Euroraum sorgen für zusätzliche Unsicherheit und Zurückhaltung bei Investoren

Die größten Investment-Runden des Jahres 2025 im Überblick:

In der Tabelle sieht man, dass es in 2025 bisher lediglich zwei publik gemachte Finanzierungsrunden über 10 Millionen Euro gab: Das Ausnahme-Investment in das Linzer AI-Startup Emmi AI, das sich von NXAI abgespaltet hat; sowie das Investment in das Wärmepumpen-Unternehmen ecop durch einen strategischen Investor – beides also eher untypische Finanzierungen.

Dealroom bestätigt den deutlichen Abwärts-Trend

In der Startup Landscape Austria des Wirtschaftsministeriums, die auf Daten von Dealroom basiert, kommt man zwar zu anderen Zahlen, aber auch diese bestätigen den aktuellen Abwärts-Trend. Im ersten Halbjahr 2025 wurden Dealroom zufolge in Österreich Investments von insgesamt 115 Millionen Euro gezählt (wobei hier nicht komplett ersichtlich ist, welche Deals hier gezählt wurden, Anm.).

Vergleich man diesen Wert mit den Dealroom-Zahlen für 2024 (495 Mio. Euro für das ganze Jahr) und 2023 (589 Mio. Euro), muss man auch hier festhalten: Gerechnet auf das halbe Jahr liegt das 1. Halbjahr 2025 um 54 Prozent bzw. 61 Prozent hinter den ersten Halbjahren der Vorjahre.