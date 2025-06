Chatlyn: „Die Investoren mussten uns von sich überzeugen“

Das „KI-Gehirn für Hotels“: So versteht sich das Wiener Startup Chatlyn, das mit AI die Gastkommunikation in der Hotellerie autonom optimiert. Erst kürzlich hat die Jungfirma Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen Euro abgeschlossen – und konnte sich dabei die Investoren aussuchen. Zu Gast im Podcast ist Nicolas Vorsteher, CEO und Mitgründer von Chatlyn. Wir sprechen über:

Die Entstehungsgeschichte von Chatlyn

Die Herausforderungen, mit der die Hotellerie heute konfrontiert ist

Wie ein „KI-Gehirn für Hotels“ in der Praxis aussieht

Wie die Lösung des Startup die „Persönlichkeit“ eines Hotels verkörpert

Das „Trustworthy AI“ im System von Chatlyn

Warum das Startup sehr früh international wurde

Die aktuelle Finanzierungsrunde und warum die Investoren Chatlyn überzeugen mussten und nicht umgekehrt

Was das Jungunternehmen mit dem frischen Kapital plant

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at.⁠