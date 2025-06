Insekten-Scale-up Reploid kauft deutschen Mitbewerber madbymade

Sie stehen kurz davor, an die Börse zu gehen, und stärken sich davor noch schnell für den größten europäischen Markt: Die auf Insektenzucht spezialisierte Reploid Group AG aus Oberösterreich hat am Montag morgen die Übernahme der madebymade GmbH aus Pegau bei Leipzig bekannt gegeben und verstärkt damit ihre Position im Bereich der nachhaltigen Insektenbiotechnologie.

Durch den Zusammenschluss bündeln zwei führende Unternehmen des europäischen Insektensektors ihre Kräfte, um die Entwicklung nachhaltiger Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Die Übernahme markiert einen strategischen Expansionsschritt der Reploid Group AG rund um CEO Philip Pauer im deutschen Markt.

madebymade startete 2017 mit den Gründern Kai Hempel, Henrik Reichstein und Dr. Jonas Finck und spezialisierte sich ähnlich wie Reploid auf die industrielle Insektenzucht, insbesondere auf die Larven der schwarzen Soldatenfliege. Diese kann Reststoffe fressen, die Ausscheidungen können in Tierfutter oder Dünger weiterverarbeitet werden.

Standort Leipzig soll ausgebaut werden

Bei der Übernahme ergeben sich personelle Veränderungen: Gründer Kai Hempel verlässt madebymade in den kommenden Wochen, während Dr. Jonas Finck nicht nur bleibt, sondern in den Vorstand der REPLOID Group AG aufrückt und Aktionär wird. Der Standort Leipzig bleibt erhalten und entwickelt sich zu einem zentralen Forschungs-Hub innerhalb der europäischen Reploid-Struktur. Die Expansion des Standorts steht bereits fest.

„Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein. Als Reploid können wir unsere Technologie skalieren, Innovationen beschleunigen und einen wirkungsvollen Beitrag zur Etablierung einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft leisten“, so Finck zur Übernahme.

Technologie für nachhaltige Kreislaufwirtschaft

REPLOID, 2020 gegründet und seit 2023 als Aktiengesellschaft organisiert, spezialisiert sich auf die Verwertung biogener Reststoffe mittels der Schwarzen Soldatenfliege (Hermetia illucens). Das Unternehmen transformiert organische Abfälle in hochwertige Rohstoffe, die dann als Tierfutter oder organischer Dünger verkauft werden. Mit der entwickelten modularen „ReFarmUnit“ verarbeitet Reploid eigenen Angaben zufolge täglich bis zu 40 Tonnen organischer Reststoffe aus Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie.

„Die madebymade GmbH bringt neben technischer Exzellenz und regionaler Verankerung vor allem ein enorm engagiertes Team mit, welches wir in Zukunft noch weiter ausbauen werden. Gemeinsam gehen wir einen großen Schritt in Richtung europäischer Marktführerschaft“, so Pauer über den Zukuaf in Deutschland.

Europäische Expansion

Die Reploid Group AG operiert bereits in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn, die Schweiz, Liechtenstein, Italien und Frankreich. Das Wachstum des Unternehmens spiegelt sich auch in der Personalentwicklung wider: Innerhalb des letzten Geschäftsjahres verdoppelte sich die Belegschaft von 35 auf 70 Mitarbeiter. Jede einzelne Reploid ReFarmUnit erzeugt jährlich etwa 2.000 Tonnen Frischlarven und 2.000 Tonnen hochwertigen organischen Dünger, was zur Schonung natürlicher Ressourcen beiträgt.