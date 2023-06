Daniel Zech: Raus bei SevenVentures Austria, Neustart als Zcale Capital

Bisher kannte man ihn vor allem als den Investor von 2 Minuten 2 Millionen, der als Vertreter von SevenVentures Austria Medien-Deals für Startups anbot. Doch jetzt verlässt Daniel Zech den TV-Sender ProSiebenSat.1 PULS 4, der eben für die Startup-Show verantwortlich zeichnete, und macht sich selbstständig. Das neue Vehikel, das er gegründet hat, heißt Zcale Capital und soll in Zukunft nun beim Skalieren von Unternehmen helfen.

„Ich bin von einer Vermögensverwaltung mandatiert, in wachstumsstarke Unternehmen zu investieren. Wir bringen Kapitalkraft, eine weltweit starke Marke mit entsprechendem Signalling, Gründermentalität auf Augenhöhe, Loyalität, entsprechendes Netzwerk mit. Der Fokus liegt auf Seed, Pre-Series A, Series A und ausgewählten Growth Runden“, so Zech. Das „Z“ im Namen des neuen Einzelunternehmens steht natürlich für seinen Familiennamen. Doch für wen er letztendlich investieren wird, ist noch geheim.

4 Investments bis Jahresende

„Ich kann im Sinne der Familie noch nicht verraten um wen es sich handelt. Ich kann dir die Info geben – wir werden einen größeren neuen Investor aus Österreich heraus aufbauen der nachhaltig und längerfristig sich in dem Umfeld positionieren wird“, so Zech weiter. „Bis zum Jahresende rechnen wir mit 4 neuen Investments.“ Damit wird wohl in den nächsten Monaten klar werden, für wen er da investieren wird.

Zech war fast zehn Jahre, von 2014 bis 2023, bei SevenVentures Austria für die Medien-Investments von Puls 4 zuständig – in etwa so alt ist auch die TV-Show 2 Minuten 2 Millionen, in der er oft zu sehen war. Eng zusammen gearbeitet hat er auch mit den (ehemaligen) Startups Neoh, Instahelp, Brickwise oder Marktguru. Nun geht für ihn diese Ära zu Ende, er bleibt aber auch Investorenseite. Gestartet ist der Vorarlberger ursprünglich mit dem Portal laendlekicker.at, das von von Russmedia gekauft wurde.

Neben seinen Investment-Tätigkeiten für das (noch geheime) Family Office bietet sich Zech auch als Berater (z.B. für Fragen in Media 4 Equity) und als „Manager auf Zeit“ und Sparring Partner für CEOs, CMOs und COOs an oder will beim aufbau von Accelerators oder Inkubationen helfen.