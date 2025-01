DeepSeek-Effekt trifft auch Kryptowährungen hart

Was ist da plötzlich los an den Krypto- und Tech-Märkten? Gab es zuletzt rund um Trumps zweite Amtszeit vor allem eine Richtung (nämlich nach oben), geht es am heutigen Montag deutlich bergab. Erstmals seit dem Antritt von Trump als US-Präsident am 20. Januar 2025 ist Bitcoin unter die wichtige Marke von 100.000 Dollar gefallen. Ein Minus von 5,5 Prozent in 24 Stunden drückt den Preis von BTC sogar unterhalb von 99.000 Dollar. Wie in den Charts zu sehen ist, trifft es die Altcoins deutlich härter. Angefangen bei XRP und Solana (SOL) über Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA) bis hinter zu aufstrebenden Newcomern wie SUI, Hedera (HBAR) oder auch der offizielle Trump-Token gibt es Abstürze um 10 Prozent oder mehr.

Insgesamt verliert der gesamte Krypto-Markt innerhalb von 24 Stunden etwa 6,6 Prozent an Marktkapitalisierung, das sind dann doch stolze knapp 300 Mrd. Dollar. Die Zugewinne der meisten Krypto-Assets aus den vergangenen zwei Wochen rund um Trumps Amtsantritt sind somit wieder weggeschmolzen:

AI-Token leiden derzeit besonders stark

Woher kommt der plötzliche Preisverfall? Eigentlich sollte die Stimmung am Markt doch relativ gut sein, nachdem Trump mit seinem Krypto-Dekret den Weg für eine nationale Bitcoin-Reserve ebnete und auch sonst einige Erleichterungen für Krypto-Assets zumindest andeutete (mehr dazu hier). Doch dem stark durch News und Gerüchte getriebenen Krypto-Markt ist das egal, er dreht hart nach Süden ab. Abzuwarten bleibt, ob den Day-Tradern die institutionellen Investoren folgen werden, die zuletzt ja noch für weiterhin hohe Zuflüsse in die Bitcoin- und Ethereum-ETFs sorgten.

Woher der Wind weht, sieht man aber, wenn man sich die Preisentwicklungen der dem AI-Sektor zugeordneten Token wie NEAR, ICP, FET RENDER oder VIRTUAL ansieht. Hier sieht man noch stärkere Verluste als im Marktschnitt, und da kann man doch deutlich den DeepSeek-Effekt sehen, der derzeit auch reguläre Börsen durchrüttelt:

DeepSeek-Panik bei Tech-Aktie wirkt sich auf Cryptos durch

Denn mit DeepSeek ist eine zuvor noch relativ unbekannte AI-Firma gerade in den Schlagzeilen, die sich mit einem sehr sehr günstigen und trotzdem performanten AI-Modell anschickt, die Silicon-Valley-Größen OpenAI, Google, Meta, Anthropic und Co anzugreifen. Die mit dutzenden Milliarden Dollar ausgestatteten bisweilen führenden Anbieter von KI-Modellen müssen derzeit mit ansehen, wie eine relativ kleine chinesische Firma sie vorführt (mehr dazu hier).

DeepSeek nährt derzeit die Zweifel, ob Big Tech aus den USA den richtigen Weg verfolgt, und dass sehr sehr billige Open-Source-Modelle die proprietären Modelle übertrumpfen können. Das merken aktuell die Aktien von NVIDIA und Co. Die Aktien des Chip-Herstellers Nvidia fielen am Montag morgen im vorbörslichen Handel um 9 Prozent; Microsoft und Meta gaben um 4 Prozent nach. Aktien-Futures deuteten auf einen 3,6-prozentigen Rückgang des Tech-lastigen Nasdaq hin, während der ebenfalls von Tech-Firmen dominierten S&P 500-Index um 2,2 Prozent sinken könnte. Der europäische Chipausrüster ASML fiel im frühen Handel um 9,7 Prozent, der Stoxx Europe 600 Technologie-Index gab mit 4,8 Prozent nach.

Insgesamt zeigt sich der Effekt sehr oft, dass Krypto-Assets sich sehr ähnlich wie Tech-Aktien verhalten – aber mit deutlich höheren Ausschlägen nach oben und unten. Das dürfte auch heute passieren. DeepSeek hat für ordentlich Unruhe bei Big Tech und dem boomenden AI-Sektor gesorgt, und das wirkt sich schließlich auch zu den Kryptowährungen durch.