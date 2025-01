Trump’s Dekret: Folgt jetzt die globale institutionelle Krypto-Adoption?

Ed Prinz ist Vorsitzender von DLT Austria, der renommiertesten gemeinnützigen Organisation in Österreich, die auf Blockchain-Technologie spezialisiert ist. In seinen Gastbeiträgen beschäftigt er sich mit den führenden Krypto-Assets und ihrer Rolle in der Finanzwelt.

Diese Woche gab es bedeutende politische Ankündigungen, die den Kryptomarkt betreffen. Donald Trump unterzeichnete eine Durchführungsverordnung, die die USA zur globalen Führungsnation im digitalen Finanzsektor machen soll. Ein zentraler Punkt war die strategische Bitcoin-Reserve, die ausschließlich aus beschlagnahmten Kryptowährungen bestehen soll. Mit Stand heute besitzt die US-Regierung knapp 198.000 Bitcoin im Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar, dazu kleinere Mengen an Ethereum (176 Millionen US-Dollar) und andere Kryptowährungen.

Interessant ist die Entscheidung, keine neuen Kryptowährungen für diese Reserve zu kaufen. Stattdessen beschränkt sich die Maßnahme auf die Verwaltung bereits beschlagnahmter Vermögenswerte. Diese Vorgehensweise wirft die Frage auf, warum ein so großes Signal, wie der Aufbau einer strategischen Reserve, nicht mit aktiven Käufen verbunden wird, die den Markt nachhaltig beeinflussen könnten. Die Unterscheidung zwischen einem „Stockpile“ (Bestand) und einer „Reserve“ deutet darauf hin, dass keine zusätzlichen Investitionen in Bitcoin oder andere Kryptowährungen geplant sind.

Regulierung und neue Arbeitsgruppen

Ein weiterer zentraler Bestandteil der Durchführungsverordnung ist die Schaffung klarer regulatorischer Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des „Krypto-Zaren“ David Sacks soll innerhalb von 180 Tagen Vorschläge für die Regulierung von Stablecoins und Kryptowährungen ausarbeiten. Dies ist ein ambitionierter Zeitplan, da bisher viele Regulierungsfragen ungeklärt sind, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Aspekte, den Schutz von Investoren und die rechtliche Einordnung von Kryptowährungen.

Besonders hervorzuheben ist die Entscheidung, keine zentralen digitalen Währungen (CBDCs) einzuführen. Stattdessen möchte man die wirtschaftliche Freiheit der Bürger schützen, was in einem starken Kontrast zu den Plänen anderer Nationen wie China oder der Europäischen Union steht. Diese Entscheidung könnte langfristig dazu beitragen, die Attraktivität der USA für Krypto-Investoren und Unternehmen zu erhöhen.

Die Bedeutung der Aufhebung von SAB 121

Ein kaum beachteter, aber dennoch entscheidender Schritt war die Aufhebung von SAB 121 durch die US-Börsenaufsicht SEC. Diese Regelung hatte Banken dazu verpflichtet, Verluste aus Kryptowährungen in ihren Bilanzen auszuweisen, während Gewinne ignoriert wurden. Außerdem mussten Banken für jede Kryptowährung, die sie für Kunden verwahrten, den gleichen Betrag in Fiat-Währung halten.

Mit der Abschaffung dieser Regelung können Banken nun deutlich flexibler mit Kryptowährungen umgehen. Dies öffnet Türen für institutionelle Investitionen, da Banken nun in der Lage sind, Kryptowährungen sicher für ihre Kunden zu verwahren, ohne hohe regulatorische Hürden zu überwinden. Langfristig könnte dies die Adoptionsrate von Bitcoin und anderen Kryptowährungen durch institutionelle Akteure erheblich steigern.

Die Rolle von Cynthia Lummis

Die Senatorin Cynthia Lummis, bekannt für ihre Bitcoin-freundliche Haltung, übernahm den Vorsitz des Unterausschusses für digitale Vermögenswerte im US-Senat. Sie gilt als eine der treibenden Kräfte hinter der Idee einer strategischen Bitcoin-Reserve und der Entwicklung eines umfassenden regulatorischen Rahmens. Lummis betonte, dass die USA eine führende Rolle in der Finanzinnovation übernehmen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Ihre klare Position zur Bedeutung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen spiegelt sich in ihrer Aussage wider, dass digitale Vermögenswerte die Zukunft sind. Ihre Ernennung könnte ein Signal für eine zunehmend positive Haltung der US-Politik gegenüber Kryptowährungen sein, insbesondere in Hinblick auf die Unterstützung durch parteiübergreifende Gesetzgebung.

Marktreaktionen und Ursachen für die Kursstabilität

Trotz der umfangreichen Ankündigungen blieb die Reaktion des Marktes verhalten. Bitcoin, das kurzzeitig auf neue Höhen kletterte, fiel schnell wieder zurück und bewegte sich weiterhin in einer Seitwärtsphase. Dies zeigt, dass der Markt skeptisch bleibt, solange keine klaren Maßnahmen mit direktem Einfluss auf die Nachfrage nach Kryptowährungen ergriffen werden.

Die Ankündigungen zur strategischen Reserve und zur Regulierung von Stablecoins wurden als positiv bewertet, doch ohne aktive Käufe bleibt der Einfluss auf den Markt begrenzt. Experten gehen davon aus, dass diese Schritte eher langfristige Auswirkungen haben könnten, insbesondere wenn die angekündigten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden.

Globale Implikationen und Herausforderungen

Die Entwicklungen in den USA könnten weitreichende Folgen für den globalen Kryptomarkt haben. Während die USA einen klaren Weg zur Regulierung und zur Ablehnung von CBDCs einschlagen, treiben Länder wie China ihre eigenen Pläne für digitale Zentralbankwährungen voran. Diese unterschiedlichen Ansätze könnten die geopolitische Dynamik im Bereich digitaler Vermögenswerte erheblich beeinflussen.

Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie andere Länder auf die Entscheidung der USA reagieren. Besonders die Europäische Union, die aktuell an einem einheitlichen Regelwerk für Kryptowährungen arbeitet, könnte ihre Pläne in den kommenden Monaten anpassen.

Die langfristige Perspektive

Die USA haben mit diesen Ankündigungen ein starkes Signal gesetzt. Die strategische Reserve, der Fokus auf Regulierung und das Verbot von CBDCs markieren einen Wendepunkt in der nationalen Kryptopolitik. Langfristig könnten diese Schritte dazu beitragen, die Akzeptanz von Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu erhöhen, sowohl auf institutioneller als auch auf privater Ebene.

Jedoch bleibt die Frage offen, ob diese Maßnahmen ausreichen, um den Erwartungen des Marktes gerecht zu werden. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die USA ihre Ziele tatsächlich umsetzen können und welche Auswirkungen dies auf den globalen Kryptomarkt haben wird.

Fazit

Die jüngsten Entwicklungen markieren einen wichtigen Moment für den Kryptomarkt. Sie zeigen, dass Kryptowährungen zunehmend in den Fokus politischer und regulatorischer Entscheidungen rücken. Doch trotz der ambitionierten Pläne bleibt die Unsicherheit bestehen, ob diese Maßnahmen tatsächlich den erhofften Einfluss auf den Markt haben werden. Die nächsten Monate könnten entscheidend sein, um den langfristigen Kurs des Kryptomarktes zu bestimmen.