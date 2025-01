DeepSeek unterbietet OpenAI-Preise um das 10- bis 20-fache

Das chinesische Startup DeepSeek rüttelt derzeit die ganze AI-Branche mit seinen extrem günstigen und leistungsfähigen KI-Modellen auf. Die beiden großen Sprachmodelle (LLMs) DeepSeek R1 und DeepSeek V3 können mit jenen von OpenAI, Google, Anthropic, xAI und Co. mithalten oder sie überflügeln, obwohl sie wesentlich weniger Ressourcen dafür brauchten. Besonders schockierend für die Branche sind die äußerst niedrigen Preise, zu denen User die chinesischen LLMs nutzen können. Wie stark der Unterschied ist, zeigt unser Preisvergleich.

DeepSeek in zwei Preisklassen unterwegs

Für den Vergleich haben wir zwei Tabellen erstellt, eine für schlankere, kostengünstige Modelle und eine für Top-Modelle mit höheren Preisen. Anbieter wie OpenAI, Anthropic und Google haben in der Regel verschiedene LLMs, die sich in Preis und Leistung unterscheiden. Zum Beispiel hat OpenAI mit dem Modell GPT-4o Mini eine Billig-Variante von GPT-4o. DeepSeek hält es hier ähnlich, V3 ist das günstige Modell, während User für R1 deutlich mehr zahlen müssen.

Die Preise für die Modelle errechnet sich aus der Datenmenge, die User in sie einspeisen (Input) und der Datenmenge, die am Ende herauskommt (Output). Die Messeinheit für die Preise beträgt immer eine Million Token. Zur Erklärung: Tokens sind Wörter, Zeichensätze oder Kombinationen aus Wörtern und Interpunktion, die LLMs bei der Zerlegung von Text erzeugen.

API-Preise der Top-Modelle im Vergleich:

Schlanke KI-Modelle

Provider Model US-Cents pro 1M Token input US-Cents pro 1M Token Output DeepSeek DeepSeek-V3 1.4 28 OpenAI GPT-4o Mini 15 60 Anthropic Claude 3 Haiku 25 125 Anthropic Claude 3.5 Haiku 100 500 Google Gemini 1.5 Flash-8B 3.75 15 Google Gemini 1.5 Flash 7.5 30 Amazon Nova Micro 3.5 14 Amazon Nova Lite 6 24 Mistral AI Small 20 60

Top-AI-Modelle

Provider Model US-Cents pro 1M Token Input US-Cents pro 1M Token Output DeepSeek DeepSeek-R1 14 219 OpenAI GPT-4o 250 1000 OpenAI o1-mini 300 1200 OpenAI o1-preview 1500 6000 Anthropic Claude 3.5 Sonnet 300 1500 Anthropic Claude 3 Opus 1500 7500 Google Gemini 1.5 Pro 125 500 Amazon Nova Pro 80 320 xAI Grok 500 1500 Mistral AI Large 200 600

Neues Modell R1 schlägt alle Top-LLMs beim Preis

Sieht man sich die beiden Tabellen an, fällt schnell auf, wie viel günstiger die DeepSeek-Modelle als die Pendants von OpenAI und Co sind. So ist der Input bei V3 um ein Zehnfaches günstiger als bei GPT-4o Mini und um fast ein Zwanzigfaches billiger als bei Claude 3 Haiku von Anthropic. Der Preis des Outputs von V3 liegt bei weniger als der Hälfte von dem von GPT-4o Mini. Interessant ist, dass der Input von V3 in der Liste klar der günstigste ist, der Output jedoch nicht. Hier sind Gemini 1.5 Flash-8B von Google sowie Nova Micro und Nova Lite von Amazon noch ein Stück billiger. Zu bedenken ist hierbei jedoch, dass DeepSeek die letzteren Modelle in der Leistungsfähigkeit deutlich übertrifft.

Mit den wirklichen Kampfpreisen wartet DeepSeek jedoch erst bei R1 auf. Dieses leistungsfähigere AI-Modell ist in der Liste mit großem Abstand das günstigste. Nur 14 Cents kostet der Input von einer Million Token. Bei GPT-4o sind das im Vergleich 2,50 US-Dollar. Claude 3.5 Sonnet von Anthropic kostet beim Input sogar noch mehr. Gemini 1.5 Pro ist mit 125 Cents für eine Million Token noch im etwas günstigeren Bereich, kostet jedoch deutlich mehr als R1. Nicht einmal Nova Pro von Amazon, das günstigste US-Top-Modell, kann hier mit dem chinesischen Herausforderer mithalten.

Auch beim Output bietet R1 echte Dumpingpreise an. GPT-4o kostet hier das Vierfache, Claude 3.5 Sonnet fast das Siebenfache. Auch hier reicht Nova Pro nicht ganz an R1 heran, auch wenn es ein wenig knapper ist.

R1 toppt Ranking der besten Chatbots

Angesichts dieser Zahlen ist es kaum verwunderlich, dass DeepSeek in der US-Tech-Branche einen solchen Schock ausgelöst hat. Es wird für OpenAI und Co in Zukunft schwer sein, die im Vergleich hohen Preise zu rechtfertigen, vor allem weil die DeepSeek-Modelle auch bei der Leistungsfähigkeit mit den Konkurrenten mithalten kann. Auf der Ranking-Seite Chatbot Arena rangiert R1 aktuell gemeinsam mit ChatGPT-4o und Gemini-Exp-1206 auf dem ersten Platz in der „Style Control“-Rangliste und in der „UB“-Liste auf dem dritten Platz.