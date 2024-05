DEEPX: KI-Chip-Startup sichert sich 80 Millionen-Investment

Das südkoreanische KI-Chip-Startup konnte in einer Serie-C-Finanzierung beeindruckende 80 Millionen US-Dollar einsammeln. Damit erreicht DEEPX eine Bewertung von 529 Millionen US-Dollar – mehr als das Achtfache im Vergleich zur vorherigen Serie-B-Runde in 2021. Jetzt möchte CEO Lokwon Kim die Massenproduktion der ersten Produktlinie von DEEPX für den weltweiten Vertrieb beschleunigen.

Massenproduktion von KI-Chips

Es ist also geplant, die frischen Mittel und damit insgesamt eine Gesamtsumme von rund 95 Millionen US-Dollar in die erste DEEPX-Massenproduktion von KI-Chips fließen zu lassen. DX-V1, DX-V3, DX-M1 und DX-H1, wie sich die KI-Chips nennen, sollen Ende 2024 für den weltweiten Vertrieb bereit sein. Zudem möchte das Startup die Entwicklung und Markteinführung der nächsten Generation von Large Language Model (LLM) On-Device-Lösungen vorantreiben.

Lokwon Kim: Gründer und CEO mit Tech-Erfahrung

DEEPX wurde 2018 von CEO Lokwon Kim ins Leben gerufen. Kim bringt reichlich Expertise mit, denn er war zuvor bei namhaften Unternehmen wie Apple, Cisco Systems, dem IBM Thomas J. Watson Research Center und Broadcom tätig. Laut einem aktuellen Bericht von „Fortune Business Insights“ wird die globale Marktgröße für Edge-KI, auch On-Device-KI genannt, bis 2029 voraussichtlich 107,47 Milliarden US-Dollar erreichen. Im Vergleich dazu lag der Wert im Jahr 2021 bei 11,98 Milliarden US-Dollar. „Der On-Device-KI-Markt, mit Ausnahme von Edge-Servern, erfordert die Implementierung von KI-Funktionen unter Umgehung von Servern oder der Cloud“, erklärt Kim. Er sieht eine Expansion des Marktes aufgrund von Anwendungen wie Computer Vision, intelligenter Mobilität, Robotik, IoT und physischen Sicherheitssystemen.

Massenproduktion und potenzielle Kunden

„Wenn die Massenproduktion noch in diesem Jahr anläuft, können potenzielle Kunden wie Endprodukthersteller ihre Produkte mit den KI-Chips von DEEPX im Jahr 2025 auf den Markt bringen“, so Kim. Das Startup hat zwar noch keine Kund:innen, arbeitet aber bereits mit über 100 potenziellen Interessent:innen und strategischen Partner-Unternehmen zusammen. Kim sieht in der Kombination von serverbasierter KI und On-Device-Lösungen großes Potenzial: „Es wird erwartet, dass diese kollaborative Betriebstechnologie zwischen KI im Servermaßstab und großen KI-Modellen auf dem Gerät den Energieverbrauch und die Kosten im Vergleich zur alleinigen Nutzung von Rechenzentren erheblich senken wird.“

Namhafte Investor:innen beteiligen sich

Die Serie-C-Runde wurde von der südkoreanischen Private-Equity-Firma „SkyLake Equity Partners“ angeführt. Auch „BNW Investments“, eine koreanische PE-Firma mit Samsung-Wurzeln, beteiligte sich. Weitere Investor:innen waren das südkoreanische Venture-Capital-Unternehmen „AJU IB“ und der bestehende Geldgeber „Timefolio Asset Management“. Mit der eingesammelten finanziellen Unterstützung dürfte das auf KI-Halbleitertechnologie spezialisierte Unternehmen gut aufgestellt sein, um seine ambitionierten Pläne im KI-Chip-Markt umzusetzen. Ziel von DEEPX ist, „mit seiner hochmodernen KI-Chip-Produktlinie Branchen wie Robotik, intelligente Städte, Überwachung zu revolutionieren.“ DEEPX ist außerdem auf der „Silicon 100“-Liste der EE Times, eine renommierte Auszeichnung der für die vielversprechendsten Startups im Bereich der Halbleiter- und Elektronikindustrie.