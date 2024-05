OpenAI plant, neue AI-Suchmaschine am Montag vorzustellen

Das Rennen an der Suchmaschinen-Front ist eröffnet und die Gerüchte um den öffentlichen Markteintritt der neuen KI-gesteuerten Suchmaschine von OpenAI verdichten sich. In drei Tagen – nur einen Tag vor Googles I/O-Konferenz – könnte das neue ChatGPT-Produkt laut „Reuters“ vorgestellt werden. Damit tritt das Open-Source-Unternehmen offiziell in den Konkurrenzkampf mit Alphabets Google.

Was über die ChatGPT-Suchmaschine (un)bekannt ist

Noch ist in der Tech-Branche lediglich die Rede davon, dass der Launch stattfinden wird. Schenkt man „It´s Foos News“ Glauben, so wird das Programm nicht nur Informationen aus dem Internet sammeln und aufbereitet präsentieren, sondern auch Zitate enthalten und Websites als Quellen nennen – ähnlich wie man es von Google kennt, nur in ChatGPT-Style. Unklar ist, ob OpenAI und Microsoft, die den Launch gemeinsam planen, bestimmte Funktionen für zahlende Kund:innen vorgesehen haben oder ob der Zugang für alle kostenlos sein wird. Bis dato äußerte sich OpenAI nicht zu dem Thema.

Weitere Konkurrenz namens Perplexity

Auch wenn sie sich von der Anzahl der Nutzer:innen stark unterscheiden: Das neue Suchprodukt könnte ebenfalls mit dem gut finanzierten Startup „Perplexity“ konkurrieren. Das von einem ehemaligen OpenAI-Forscher, Aravind Srinivas, gegründete und von NVIDIA und Jeff Bezos unterstützte Startup hat sich auf die „KI-native“ Sucherfahrung spezialisiert und wurde mit einer Milliarde Dollar bewertet. Seine KI-native Suchoberfläche zeigt Zitate, Bilder und Text in den Ergebnissen und wird eigenen Angaben nach von rund 10 Millionen monatlichen Nutzer:innen aktiv verwendet – eine:r von vier ist dabei in Indonesien niedergelassen. Und ChatGPT? Zwar stellte die Bereitstellung von Echtzeit-Informationen noch Probleme dar, dennoch wird es von Branchenvertreter:innen schon seit längerem als alternatives Suchprodukt bezeichnet. In der Vergangenheit wurden Funktionen von bestehenden Suchmaschinen mit ChatGPT fusioniert. So hat OpenAI bereits eine Integration mit Bing von Microsoft für zahlende Abonnent:innen angeboten. Die User:innenzahlen von ChatGPT hat momentan etwa 180,5 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit​.

Generative KI-Funktionen für alle Suchmaschinen

Google schläft nicht und wird wohl zurückschlagen. Es wurden auch an dieser Front generative KI-Funktionen für seine Suchmaschine angekündigt. Das Unternehmen arbeitet seit letztem Jahr an einer KI-gesteuerten Suchmaschine namens „Search Generative Experience“ (SGE). Weitere Informationen diesbezüglich könnten auf Googles I/O-Konferenz am 14. Mai in Mountain View, Kalifornien beziehungsweise online bekannt gegeben werden.