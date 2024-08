Direttissima: Growth Equity Investor stellt Wachstumsfonds von 120 Mio. Euro auf

Direttissima Growth Partners, ein europäischer Growth Equity Investor, der sich auf Scale-ups an der Schnittstelle von Digitalisierung und Nachhaltigkeit konzentriert, hat seinen ersten Wachstumsfonds mit einem Zielvolumen von 120 Millionen Euro aufgestellt. Der Fonds soll Lücken in der europäischen Wachstumsfinanzierung schließen. Zu den drei Gründungspartnern von Direttissima gehört Alois Flatz aus Vorarlberg, der den Dow Jones Sustainability Index mitinitiierte und den ehemaligen US-Vize-Präsidenten Al Gore und dessen Unternehmen Generation Investment Management berät. Flatz ist unter anderem auch beim Wiener Tech-Scale-up Tset beteiligt (wir berichteten).

Bereits zwei Investitionen durch Wachstumsfonds

Direttissima führt Büros in Zürich und München und hat den ersten Fonds in Kooperation mit der Liechtensteiner Vermögensverwaltungsgesellschaft Principal aufgelegt. Zudem wird der Fonds von mehreren Unternehmern und Family Offices unterstützt, die laut Direttissima hinter einigen der erfolgreichsten europäischen Industrie-, Pharma- und Konsumgütermarken stehen. Seit dem ersten Closing wurden bereits zwei Investitionen in britische und deutsche Technologieunternehmen getätigt. Acht weitere Portfolioinvestments sind geplant. Der Erst-Fonds soll maximal zehn Investitionen umfassen und bis 2026 investiert werden. Der Fokus des Fonds liegt in den Bereichen industrielle Digitalisierung und Automatisierung, Energietechnologien sowie Mobilität.

Neben Alois Flatz gehören auch Christopher Hoffmann und Philipp Bolliger zu den Gründungspartnern. Hoffmann ist ein erfahrener Wachstumsinvestor und ehemaliger CFO des europäischen Technologieunternehmens va-Q-tec, das er 2016 an die Frankfurter Börse führte. Bolliger ist ein neu ernannter Partner und war Gründer und CEO von zwei IoT-Firmen, Koubachi und Thingstream. Beide Firmen hat er innerhalb der letzten zehn Jahre erfolgreich verkauft. Mit Bolligers Neuzugang ändert sich der ursprüngliche Firmenname FlatzHoffmann in Direttissima Growth Partners. Gemeinsam wollen die drei Partner die nächste Generation europäischer Technologieführer aufbauen.

Direttissima will Finanzierungslücke in der Spätphase schließen

Direttissima stellt etablierten Scale-ups kritisches Wachstumskapital zur Verfügung, um über ihre regionalen Grenzen hinaus expandieren zu können. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf der DACH-Region. Diesen Wirtschaftsraum sieht der Growth Investor als führend in den Bereichen Industrietechnologie, Digitalisierung und Energieinnovation. Jedoch sieht Direttissima auch einen Mangel an regionalen Wachstumskapitalgebern, die aufstrebende europäischen Technologieunternehmen in der Spätphase finanzieren.

„Wir haben Direttissima gegründet, um die offensichtliche Finanzierungslücke in der Spätphase zu schließen – insbesondere in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Dabei wollen wir nur Unternehmen unterstützen, deren Geschäftsmodelle auch einen positiven Beitrag zur Umwelt oder zur Gesellschaft leisten“, erklärt Alois Flatz, Partner bei Direttissima mit Sitz in Österreich. „Nachdem wir in den vergangenen acht Jahren mit unseren Ankerinvestoren mehrfach erfolgreich gemeinsam investiert haben, bauen wir nun ein Ökosystem auf, das die von uns unterstützten Wachstumsteams mit erfahrenen unternehmerischen Investoren zusammenführt. Wir laden gleichgesinnte, unternehmerisch orientierte Investoren ein, sich diesem Projekt anzuschließen.“

Philipp Bolliger, Partner bei Direttissima in Zürich, kommentiert: „Wir befinden uns in einer Zeit des raschen technologischen Wandels an der Schnittstelle von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Als ehemaliger CEO von zwei Startups habe ich aus erster Hand erfahren, dass der VC-Markt sowie die M&A Aktivitäten in Europa gut etabliert sind, während die Verfügbarkeit von Wachstumskapital und pre-IPO Finanzierungen abgenommen hat.“

„Die wahren Pioniere und Zugpferde im aktuellen Marktumfeld sind jene Wachstumsunternehmen, die kapitaleffizient gewachsen sind, eine skalierbare Kundenbasis entwickelt und einen klaren Pfad zur Profitabilität eingeschlagen haben. Wenn diese Unternehmen mit dem notwendigen Kapital ausgestattet werden, können sie zügig international expandieren und ihr volles Potenzial ausschöpfen. Diesen steilen, anspruchsvollen Aufstieg wollen wir mit Direttissima begleiten“, meint Christopher Hoffmann, Partner bei Direttissima mit Sitz in München.

Investments für Zeelo und Hololight

Das erste Investment des neuen Fonds ging an die in Großbritannien ansässige intelligente Bus-Plattform Zeelo, die Unternehmen und Bildungseinrichtungen einen automatisierten und nachhaltigen Mitarbeiter- und Schülertransport anbietet. Zeelo ist bisher vor allem in Großbritannien und den USA aktiv und hat seit Gründung in 2017 mehr als 10 Millionen Busfahrten durchgeführt. 2024 hat Zeelo das Konkurrenzunternehmen Kura in Großbritannien übernommen, während es sein Geschäft in den USA weiter ausbaute.

Als zweites Portfoliounternehmen hat sich Direttissima für das in Bayern und Tirol beheimatete Extended Reality (XR)-Scale-up Hololight entschieden. Hololight hat eine AR/VR-Streaming-Software für industrielle Anwendungen entwickelt, die vor allem große Unternehmen der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilindustrie für 3D-Simulationen nutzen. Das Scale-up expandiert von Deutschland aus in die USA und arbeitet dabei in enger Partnerschaft mit führenden Unternehmen aus der Halbleiter-, Telekom-, Cloud- und Elektronikbranche.