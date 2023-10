Dogtisch Academy: Hundeliebhaber-Ausbildungsplattform schafft Exit

Dogtisch Academy, ein Wiener Startup, das eine Online-Ausbildungsplattform für Hundeliebhaber:innen bietet, hat es zum Exit geschafft. Die beiden Gründerinnen Lisa-Marie Grabner und Paulina Sladek-Adamcyk haben sämtliche Geschäftsanteile an den deutschen Onlineweiterbildungsanbieter Education partners verkauft. FSM Rechtsanwälte hat die beiden bei diesem Prozess beraten.

Dogtisch Academy lehrt Umgang mit Hunden und Katzen

Im Jahr 2017 haben Lisa-Marie Grabner und Paulina Sladek-Adamcyk Dogtisch Academy ins Leben gerufen. Ihre Online-Plattform hat sich auf die Abhaltung von Online-Kursen über artgerechte Haltung von Tieren spezialisiert. Mittlerweile war das Jungunternehmen in über 18 Ländern aktiv. Wie der Name schon sagt, geht es dabei vor allem um Hunde, aber auch um Katzen. User:innen der Plattform können durch die Kurse lernen, Hunde mit Naturheilkunde zu unterstützen, die artgerechte Ernährung von Hunden und Katzen, Hundesport & Hundefitness sowie Berufe, die mit den Vierbeinern zu tun haben.

Nun hat Dogtisch Academy den Exit geschafft. Die Transaktion wurde als Share Deal strukturiert. Die rechtliche Begleitung durch FSM beinhaltete den gesamten Angebots-, Due Diligence-, Vertragsverhandlungs- und Vertragsgestaltungsprozess. Das Closing der Transaktion fand am 7. September 2023 statt. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Partner Stillschweigen vereinbart. „Die Begleitung durch FSM war in einer für mich sehr emotionalen Zeit auf allen Ebenen sehr bereichernd. Der Einsatz war sensationell. Schnell, konkret und vor allem mit Herz und Verstand bei der Sache!“, bedankt sich Mitgründerin Paulina Sladek-Adamcyk.

Exit an Education partners aus Deutschland

Education partners, das Unternehmen, das die Wiener Jungfirma nun übernimmt, bietet Bildungsangebote in unterschiedlichen Bereichen an. Dabei liegt der Fokus besonders auf beruflicher Weiterbildung. Die deutsche Firma entwickelt, organisiert, vertreibt und professionalisiert Kurse, Seminare und Trainings für Bildungssuchende aus verschiedenen Branchen. Dogtisch Academy bietet selbst Kurse zur beruflichen Weiterbildung an, was das Startup zu einem guten Fit für die Übernahme macht.

„Herzlichen Glückwunsch an Lisa-Marie und Paulina zu ihrem erfolgreichen Exit und zu der besonders hervorzuhebenden Leistung in der herausfordernden Startup-Welt in so jungen Jahren ein solch erfolgreiches Unternehmen wie die Dogtisch Academy aufzubauen. Wir freuen uns über das Vertrauen von Lisa-Marie und Paulina, diese im Zusammenhang mit ihrem Exit aus der Dogtisch Academy rechtlich begleitet haben zu dürfen, und wünschen ihnen für ihre kommenden Projekte alles Gute“, erklärt FSM Rechtsanwalt Felix Augustus Kirkovits.