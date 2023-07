ready2order: Wiener Fintech wird Teil der Zucchetti Group

Das Wiener Fintech ready2order ist nach eigenen Angaben Österreichs Marktführer bei cloudbasierten Kassensystemen. Nun hat es das Jungunternehmen zum Exit geschafft. Zu 100 Prozent schließt sich ready2order dem italienischen IT-Unternehmen Zucchetti an. Acht Jahre nach der Gründung will das Scale-up mit einem langfristigen und finanzstarken Partner den Wachstums- und Expansionskurs fortsetzen. ready2order bleibt als eigenständiges Unternehmen bestehen. Die beiden Co-Founder Markus Bernhart und Christopher Fuchs führen die Firma weiterhin.

ready2order hat 10.000 Firmen als Kunden

Mit Zucchetti will das Wiener Unternehmen seine Produkte und Lösungen konsequent weiterentwickeln und den Standort in Österreich nachhaltig ausbauen. ready2order hat sich seit 2015 auf die Entwicklung modularer Point-of-Sale- und Payment-Anwendungen für kleine Unternehmen spezialisiert. Mittlerweile zählt das Fintech über 10.000 Firmen in Deutschland und Österreich zu seinen Kunden. Knapp 100 Mitarbeiter:innen beschäftigt das Scale-up im Headquarter in Wien sowie in ganz Europa.

„Wir sind stolz darauf, ab sofort ein Teil der internationalen Zucchetti Group zu sein. Gemeinsam können wir unsere Vision weiterentwickeln und den Wachstumsplan für die nächsten Jahre optimal realisieren. Schließlich wollen wir auch in Zukunft mit unseren POS- und Payment-Lösungen für KMU neue Märkte erschließen. Durch den Einstieg von Zucchetti haben wir einen international renommierten, finanzstarken und langfristigen Partner an Bord, um in den nächsten Wachstumsphasen den Standort Österreich weiter zu stärken sowie europaweit zu expandieren“, sagt ready2order-CEO Markus Bernhart.

Zucchetti will neue Marktsegmente erschließen

Mit mehr als 8.000 Mitarbeitenden, einem internationalen Vertriebsnetz von mehr als 2.000 Partner:innen und über 700.000 Kunden ist die Zucchetti Group eines der wichtigsten italienischen IT-Unternehmen. Mit dem Erwerb von ready2order erweitert das Unternehmen sein Portfolio um ein cloudbasiertes Kassen- und Bezahlsystem für Unternehmer:innen aus dem KMU-Umfeld. Die ready2order-Lösungen sollen kleinen Unternehmen in Europa das Bestellen, Bezahlen und Verwalten erleichtern.

„Wir freuen uns, mit ready2order ein etabliertes Unternehmen sowie eine starke Marke für die Zucchetti Group gewinnen zu können. Ihre innovativen, cloudbasierten Kassen- und Zahlungslösungen stellen eine perfekte Ergänzung zu unserem aktuellen Portfolio dar. Das Experten-Team und ihr langjähriges Knowhow im deutschsprachigen Raum ermöglichen uns, langfristig in neue Marktsegmente vorzudringen“, betont Dirk Schwindling, Executive Vice President Zucchetti Worldwide Business Operations.