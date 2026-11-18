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Eines der größten Ölförderländer der Welt kauft Benzin aus Marokko, und schuld daran sind ukrainische Langstreckendrohnen.

Die Ukraine hat ihre Angriffe auf die russische Ölindustrie in den vergangenen Wochen massiv ausgeweitet. Seit Ende Oktober wurden laut Kyiv Post rund 10 der 35 großen russischen Raffinerien angegriffen, zuletzt erneut die Anlagen Afipsky und Ilsky in der Region Krasnodar. Kurz davor traf es die Gazprom-Raffinerie Salavat in Baschkortostan, rund 1.200 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Das russische Verteidigungsministerium meldete in der Nacht auf Dienstag 1.441 abgefangene ukrainische Drohnen, ein Rekord seit Beginn der Vollinvasion.

Mehr als die Hälfte der Benzinproduktion betroffen

Die Folgen sind messbar. Die Raffinerien in Jaroslawl und Nischni Nowgorod sollen stillstehen, Rjasan läuft laut RAND-Analyst Michael Bohnert nur noch mit rund 10 Prozent der Kapazität, Omsk als größte Raffinerie des Landes nach einem Angriff mit etwa der Hälfte. Die getroffenen Anlagen stehen laut dem Energieexperten Sergei Wakulenko von der Carnegie-Stiftung für rund 55 Prozent der russischen Benzinproduktion. Laut Reuters sank die tägliche Rohölverarbeitung von rund 700.000 Tonnen Ende Oktober auf etwa 500.000 Tonnen Mitte November, ein Minus von rund 30 Prozent.

An der Rohstoffbörse in St. Petersburg brach der Benzinhandel in der Woche bis zum vergangenen Freitag um 31 Prozent ein, beim gängigen AI-92 sogar um 33 Prozent. Die Vorräte reichen laut Wakulenko nur noch für etwa eine Woche landesweiten Verbrauchs.

An den Tankstellen ist die Knappheit längst angekommen. In mindestens acht Regionen gibt es Engpässe, darunter Leningrad, Nischni Nowgorod, Nowosibirsk und Karelien. In mindestens sechs Regionen gelten Obergrenzen, meist 30 Liter pro Tag. Selbst in Moskau verkaufen Rosneft-Tankstellen wieder höchstens 50 Liter pro Fahrzeug und 20 Liter pro Kanister.

Benzin aus Marokko, Indien und Belarus

Um die Lücke zu schließen, muss Russland in großem Stil Treibstoff einführen. Laut dem Helsinkier Thinktank CREA importierte Russland im August mehr als 416.000 Tonnen Benzin über den Seeweg, im September weitere 234.000 Tonnen. Zum Vergleich: Zwischen 2023 und 2025 lagen die Seeimporte bei höchstens rund 5.000 Tonnen pro Monat. Die Lieferungen kommen vor allem aus Marokko, Indien und der Türkei, wie Business Insider berichtet. Indisches Benzin wurde dabei zeitweise zum doppelten Preis des russischen Börsenpreises angeboten.

Dazu kommen Lieferungen per Bahn aus Belarus und Kasachstan. Allein Belarus lieferte zwischen Jänner und September mehr als eine Million Tonnen Benzin nach Russland, im Juli waren es mit 212.000 Tonnen so viel wie nie. Freie Kapazitäten haben die belarussischen Raffinerien laut einer Analyse der Ökonomen Dzmitry Kruk und Yahen Makarchuk aber nicht mehr. Seit April gilt in Russland zudem ein komplettes Exportverbot für Benzin.

Ein Ende ist nicht in Sicht. Vizepremier Alexander Nowak wies seine Mitarbeiter:innen am Dienstag an, die Benzinimporte weiter auszuweiten und zusätzlich Treibstoff zu besorgen, der unter der russischen Abgasnorm liegt. Solcher Sprit war bisher vor allem für den Export, das Militär oder staatliche Reserven gedacht. „Wir werden mindestens bis zum Jahresende importieren“, hatte Nowak schon im Oktober angekündigt.

Was Moskau dagegenhält

Die russischen Behörden spielen die Schäden herunter. Nach dem Angriff auf Salavat erklärte die Regionalverwaltung von Baschkortostan, alle Anlagen würden normal arbeiten und es gebe keine kritischen Schäden. Präsident Wladimir Putin betont, die russische Wirtschaft wachse weiter. Laut RAND-Analyst Bohnert verarbeitet Russland trotz der Angriffe noch rund 3,7 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, der Inlandsbedarf liegt bei 3,2 bis 3,8 Millionen Barrel. Ende August deckten Eigenproduktion und Importe zusammen rund 85 Prozent des Benzinbedarfs.

Auch die Daten zu leeren Tankstellen sind mit Vorsicht zu genießen. Der Anteil der Tankstellen mit AI-92-Benzin auf Lager sank laut dem Ökonomen Janis Kluge, der Daten der Plattform GdeBenz auswertet, zuletzt von rund 60 auf 50 Prozent. Kluge weist aber darauf hin, dass Autofahrer:innen in Krisenzeiten leere Tankstellen womöglich häufiger melden. Und die ukrainische Angabe, wonach mehr als die Hälfte der russischen Raffineriekapazität ausgefallen ist, lässt sich unabhängig nicht überprüfen.