DSB: Sanierungs-Startup von Ex-Enpal-Mitarbeitern erhält 3,6 Millionen Euro

Die Deutsche Sanierungsberatung (DSB), ein bundesweites Energieberatungsunternehmen sowie Marktplatz für Sanierungsmaßnahmen, konnte sich im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde 3,6 Millionen Euro sichern. Angeführt hat die Investitionsrunde Vireo Ventures aus Berlin. DSB wurde 2024 von drei ehemaligen Enpal-Mitarbeitern gegründet und berät sowie unterstützt Eigenheimbesitzer in der kompletten Sanierung ihrer Immobilie. Die Basis ist eine digitale Plattform, mit der sich umfangreiche Sanierungsmaßnahmen planen lassen, von der Dämmung bis zur Solaranlage. Mit dem frischen Kapital will das Jungunternehmen seine Plattform weiter ausbauen, Dienstleistungen weiter automatisieren und schneller wachsen.

DSB will bundesweiter zentraler Partner für Sanierung werden

Ziel von DSB ist es, die energetische Sanierung durch PV-Anlagen, Wärmepumpen, Dämmung oder Fenstertausch so einfach, günstig und transparent wie möglich zu gestalten. Die Jungfirma will sich als bundesweiter zentraler Partner etablieren, der Einfamilienhausbesitzer:innen und lokale Handwerker:innen zusammenbringt.

„Insgesamt müssen 16 Millionen Gebäude in Deutschland saniert werden, um die von der EU vorgeschriebene Energieklasse D bis 2033 zu erreichen. Die Hürde für eine Sanierung liegt dabei oft im mangelnden Vertrauen in verschiedene Anbieter – und genau da setzen wir an. Als neutraler Berater und Anbieter mit lokalen Partnern vereinfachen wir das Leben von Millionen von Eigenheimbesitzern, um Strom- und Wärmekosten zu senken“, sagt DSB-Mitgründer und CEO Sebastian Schmidt.

Plattform plant Integration von smarten Stromtarifen

„Wir waren beeindruckt vom ehrgeizigen und überzeugten Gründerteam und der starken unternehmerischen Vision, eine 360 Grad Lösung für Eigenheimbesitzer auf den Markt zu bringen. Energetische Sanierung ist und bleibt ein wichtiges Thema. Es ist die einzige Möglichkeit, die EU-Gebäuderichtlinie einzuhalten und preiswertes sowie zukunftsfähiges Wohnen zu ermöglichen”, so Felix Krause, Managing Partner bei Vireo Venture.

Niclas Kern, Mitgründer und CFO von DSB, zeigt sich erfreut über das Investment. „Wir sind sehr glücklich, Top-Investoren aus dem Climate-Tech Bereich und versierte Consumer Investoren als Partner für unsere nächste Wachstumsphase zu gewinnen. Neben Vireo sind unter anderem auch FJLabs, IBB Ventures und Saxovent neu hinzugekommen. Zu unseren nächsten Meilensteinen gehören die digitale Vernetzung z.B. von Solaranlagen und E-Autos unserer Kunden sowie die Integration von smarten Stromtarifen auf unserer Plattform.“