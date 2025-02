Veli: Krypto-Startup von Ex-Bitpanda-Mitarbeiter erhält sechsstellige Finanzierung

Im Jahr 2023 hat der ehemalige Bitpanda-Mitarbeiter Stevan Radonjanin sein eigenes Krypto-Startup Veli gegründet. Das Jungunternehmen hat es sich zum Ziel gemacht, Kleinanleger:innen den automatisierten Kauf und Verkauf von Assets zu günstigen Zeitpunkten zu ermöglichen. Nun hat Veli eine Pre-Seed-Runde mit einer Investition von Omorika Ventures abgeschlossen. Laut der Jungfirma handelt es sich um ein Investment im höheren sechsstelligen Bereich.

Veli erhält Finanzierung von neuem serbischen VC-Fonds

Seit 2024 ist die Investment Plattform von Veli auf dem europäischen Markt tätig. Sie ist speziell für Finanzberater:innen und Vermögensverwalter:innen entwickelt, die die Krypto-Portfolios ihrer Kund:innen verwalten möchten. Sie sollen in verschiedene alternative Anlageklassen investieren können, darunter einzelne Kryptowährungen, Krypto-Strategien und tokenisierte Vermögenswerte. Finanzberatungsunternehmen verwalten laut Veli bereits über 10 Millionen Euro an Vermögenswerten mit der Plattform. Ihre Kund:innen erhalten Zugang zu einer mobilen Anwendung, in der sie Kursentwicklungen und ihre Portfolio-Performance verfolgen können, während Berater:innen über die Webplattform Krypto-Transaktionen in ihrem Namen durchführen.

Das neue Investment stammt von Omorika Ventures, einem serbischen VC-Fonds, der im vergangenen Jahr gegründet wurde. Mit der neuen Investition plant Veli, die Entwicklung einer API für Krypto-Brokerage-Plattformen sowie einer technologischen Lösung für Privatbanken, die in den Kryptomarkt einsteigen möchten, zu beschleunigen. Zudem beabsichtigt das Unternehmen, seine Entwicklungs- und Vertriebsteams auszubauen, die Marktpräsenz in Europa zu stärken und in den Nahost-Markt einzutreten.

AI soll Berater:innen bald bei Entscheidungen helfen

„Wir haben Veli mit der Idee gegründet, Investoren, die neu im Kryptobereich und der tokenisierten Ökonomie sind, zu helfen, wie erfahrene Profis zu investieren. Wir haben erkannt, dass die meisten Menschen immer noch den persönlichen Kontakt bevorzugen. Deshalb haben wir eine Plattform geschaffen, die es Fachleuten ermöglicht, Portfolios für ihre Kunden zu verwalten“, erklärt Stevan Radonjanin, Mitgründer und CEO von Veli.

Velis digitale Plattform soll Finanzberater:innen bald die Möglichkeit bieten, Parameter auszuwählen, Anlagestrategien mit wenigen Klicks zu erstellen und ihre bisherige Performance zu analysieren. Darüber hinaus soll eine AI Berater:innen helfen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen, indem sie Zugriff auf eine Vielzahl von marktrelevanten Informationen erhalten, darunter sofortige Nachrichtenanalysen, Analysen verschiedener technischer Indikatoren sowie die Möglichkeit, Marktbedingungen mit früheren Zyklen zu vergleichen.

„Die meisten Krypto-Anwendungen sind komplex und schwer zu bedienen. Deshalb haben wir einen besonderen Fokus auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt und eine intuitive Plattform sowohl für Finanzberater als auch für ihre Kunden entwickelt“, so Marko Selaković, Mitgründer und CTO von Veli.

Miloš Matić, Managing Partner bei Omorika Ventures, zeigt sich begeistert von der Jungfirma. „Veli hat etwas geschaffen, das unserer Meinung nach in der Finanzbranche fehlt – eine Plattform, die es Finanzberatern ermöglicht, einfach auf den Kryptomarkt zuzugreifen, ihre Kunden und deren Portfolios zu verwalten und mathematisch entwickelte Anlagestrategien zu nutzen. Unser Ziel ist es, Gründer zu unterstützen, die Branchenstandards neu definieren.“