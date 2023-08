Dynatrace kauft israelisches Debugging-Startup Rookout

Dynatrace, die börsennotierte Software-Intelligence-Plattform mit österreichischen Wurzeln, hat bekannt gegeben, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Rookout aus Israel unterzeichnet hat. Rookout ist ein Anbieter von unternehmensfertigen und datenschutzkonformen Lösungen, die es Entwicklern ermöglichen, aktiv laufenden Code in Kubernetes-basierten Cloud-nativen Anwendungen schnell zu untersuchen und zu debuggen. Die Integration von Rookout in die Dynatrace-Plattform wird dazu beitragen, dass Entwickler Innovationen beschleunigen und fehlerfreie und sichere Releases liefern können.

Entwickler:innen sind zunehmend dafür verantwortlich, die Qualität und Sicherheit des Codes während des gesamten Lebenszyklus sicherzustellen. Herkömmliche Tools und Ansätze ermöglichen jedoch nur das Debuggen in Vorproduktionsumgebungen. Das Debuggen in der Produktion erfordert oft das Herunterfahren von Diensten. Dies kann die Benutzer der laufenden Anwendung beeinträchtigen, die Leistung der Anwendung verlangsamen oder sie sogar zum Absturz bringen.

Durch die Integration von Rookout in die Dynatrace-Plattform sollen Entwickler:innen eine erhöhte Code-Ebene-Beobachtbarkeit in Produktionsumgebungen. Dies ermöglicht auch Interaktivität und Kontrolle beim Troubleshooting und Debuggen in der Produktion und reduziert drastisch die Notwendigkeit, Probleme in Vorproduktionsumgebungen zu replizieren. Die Integration von Rookout in die Dynatrace-Plattform soll zudem die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, IT und Sicherheitsteams verbessern, indem sie ihnen eine einzige Plattform für Beobachtbarkeits- und Sicherheitsanalytik und -automatisierung zur Verfügung stellt.

„Entwicklungsteams sollen zunehmend Beobachtbarkeits- und Sicherheitsfunktionen in ihre Lösungen integrieren (Shift-Left) sowie in Produktionsumgebungen Tests, Qualitätssicherung und Leistungsbewertungen durchführen (Shift-Right)“, so Bernd Greifeneder, CTO bei Dynatrace. „Wir glauben, dass der Erwerb von Rookout diesen Prozess beschleunigen wird, indem er unseren Kunden Entwickler-Beobachtbarkeitslösungen bietet, die von einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) eines Entwicklers aus skalieren und darauf ausgelegt sind, den Anforderungen der Unternehmensführung gerecht zu werden. Unsere Erfahrung zeigt, dass Rookout Entwickler:innen ermöglicht, Probleme in der Produktion signifikant schneller zu untersuchen und zu debuggen als herkömmliche Tools und Ansätze, wodurch sie deutlich weniger Zeit für Wartungsarbeiten aufwenden.“

Überwachung der Cloud

Dynatrace bringt aktuell 16 Milliarden Dollar Börsenwert auf die Waage und hat sich schon vor einiger Zeit – weit vor dem ChatGPT-Hype – die Integration von Künstlicher Intelligenz auf die Fahnen geschrieben. Wie berichtet, hat das Unternehmen 2022 die Umsatzmilliarde erreicht, bei einem Gewinn von 93 Mio. Dollar. Dementsprechend ist genug Cash für Übernahmen da.

„Unsere Mission ist es, das Debuggen für Entwickler einfach und schnell zu machen, mit modernster Qualität und einer einfachen Benutzererfahrung“, sagte Shahar Fogel, CEO von Rookout. „Wir glauben, dass die Integration von Rookout in die Dynatrace-Plattform und die Nutzung der KI- und Automatisierungsfähigkeiten, für die Dynatrace bekannt ist, diese Mission beschleunigen wird. Dadurch wird auch ein neuer Standard dafür geschaffen, wie Ingenieure cloudbasierte Beobachtbarkeit mit Fokus auf Entwickler nutzen können, um die Produktivität zu steigern, indem sie weniger Zeit für manuelle Tätigkeiten aufwenden und mehr Zeit für die Wertschöpfung im Unternehmen haben.“

Der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im zweiten Quartal des Unternehmens erfolgen, das am 30. September 2023 endet. Die geplante Transaktion wird keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzen von Dynatrace im Geschäftsjahr 2024 haben und wird aus vorhandenen Barmitteln finanziert. Der Kaufpreis soll Marktgerüchten zufolge zwischen 50 und 60 Mio. Dollar liegen.