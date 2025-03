Ein Schritt nach dem anderen: Wie Startups Kapital generieren

Von Pre-Seed bis Series C

Ganz nach oben wollen alle – für manche bedeutet das den Schritt an die Börse. Bis dahin müssen Startups typischerweise viele kleine und große Schritte die Finanzierungsleiter hinaufgehen. Von der Frühphase ohne fertiges Produkt bis hin zu Phasen, in denen Scale-ups den Unicorn-Status erreichen können.

Pre-Seed: Der erste Funke einer Idee

Definition: Erste Finanzierungsphase, oft noch vor der Produktentwicklung. Ziel ist es, eine Idee in ein konkretes Konzept zu überführen.

Investment-Größe: 50.000 – 1 Million Euro

Bewertungsspanne: 500.000 – 4 Millionen Euro

Typischer Investor: Gründer:innen selbst, Family, „Fools“ & Friends (3F), vereinzelt Angel-Investor:innen oder Inkubatoren

Ein berühmtes Beispiel ist der frühe Google-Investor Andreas von Bechtolsheim. 1998 investierte er 100.000 US-Dollar in das noch nicht offiziell gegründete Unternehmen von Sergey Brin und Larry Page. Jahre später waren seine Anteile rund 500 Millionen Dollar wert.

Seed: Der erste Markteintritt

Definition: Finanzierung der ersten Schritte der Produktentwicklung und Markteinführung. Ziel ist es, ein Minimum Viable Product (MVP) zu entwickeln und erste Kund:innen zu gewinnen.

Investment-Größe: 1 – 4 Millionen Euro

Bewertungsspanne: 4 – 15 Millionen Euro

Typischer Investor: Angel-Investor:innen, Seed-Fonds, kleinere Venture-Capital-Firmen

Eines der bekanntesten Seed-Investments war Peter Thiels 500.000-Dollar-Investition in Facebook 2004. Für 10,2 % der Anteile zahlte er eine Bewertung von 5 Millionen Dollar. Seine Anteile waren später hunderte Millionen wert – hätte er sie länger gehalten, sogar über 100 Milliarden Dollar.

Series A: Wachstum beschleunigen

Definition: Erste große Finanzierungsrunde, um das Produkt skalierbar zu machen und das Wachstum zu beschleunigen. Fokus liegt auf Kundengewinnung und Marktexpansion.

Investment-Größe: 5 bis 15 Millionen Euro

Bewertungsspanne: 50 bis 120 Millionen Euro

Typischer Investor: Venture-Capital-Gesellschaften, institutionelle Investor:innen

Spotify erhielt 2008 in seiner Series A 21,6 Millionen Dollar von Investoren wie Creandum und Northzone. Damals gab es Spotify nur in vier Ländern mit fünf Millionen Songs. Heute ist das Unternehmen an der Börse über 70 Milliarden Dollar wert und bietet Millionen Songs, Podcasts und sogar Konzerttickets.

Series B: Skalierung auf das nächste Level

Definition: Weiterführende Finanzierungsrunde, um die Skalierung des Unternehmens fortzusetzen. Fokus liegt auf Marktanteilsgewinn, Produktdiversifikation und Teamaufbau.

Investment-Größe: 15 bis 60 Millionen Euro

Bewertungsspanne: 50 bis 250 Millionen Euro

Typischer Investor: Größere Venture-Capital-Gesellschaften, gelegentlich auch Private-Equity-Investor:innen

Ein bemerkenswertes Beispiel aus Österreich ist Bitpandas Series B im Jahr 2021. Peter Thiels Valar Ventures und andere investierten 170 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1,2 Milliarden Dollar. So wurde Bitpanda zum ersten Unicorn Österreichs und expandierte europaweit.

Series C: Auf dem Weg zum Börsengang

Definition: Reifere Phase, oft für Expansion in neue Märkte, Übernahmen oder Vorbereitung auf den Börsengang (IPO).

Investment-Größe: 80 bis 200 Millionen Euro

Bewertungsspanne: Über 200 Millionen Euro

Typischer Investor: Späte-Phase-Venture-Capital-Gesellschaften, Private-Equity-Firmen, Hedgefonds, strategische Investor:innen

Ein beeindruckendes Beispiel ist Waymo, die autonome Fahrtechnologie-Sparte von Alphabet (Google). Im Oktober 2024 sammelte sie 5,6 Milliarden Dollar von Investoren wie Andreessen Horowitz und Fidelity ein, um ihre selbstfahrenden Taxis in weiteren US-Städten auszurollen.

Series D, E, F, G …: Die seltenen Runden

Während einige Scale-ups weitere Finanzierungsrunden durchlaufen, werden diese mit der Zeit seltener. Eine Series G bedeutet bereits die neunte Finanzierungsrunde. Zu diesem Zeitpunkt haben die Gründer:innen oft nur noch wenig Kontrolle, und ein Exit durch Verkauf oder Börsengang ist wahrscheinlicher als eine weitere Runde.

Private-Equity-Firmen könnten dann einsteigen und das Unternehmen privat weiterführen – oder es wird an ein größeres Unternehmen verkauft. Der Weg nach ganz oben ist also nicht für alle gleich, aber eines bleibt sicher: Jede Finanzierungsrunde ist ein neuer Schritt auf dem langen Weg zum Erfolg.

Dieser Artikel ist bereits im Trending Topics Founders Guide 2025 erschienen. Das komplette Magazin findest du hier.