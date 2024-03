Elon Musk verklagt OpenAI und CEO Sam Altman wegen „Verrats“ der Gründungsmission

2015 waren sie Weggefährten, die gemeinsam mit anderen als Vorsitzende OpenAI als Forschungsinstitut für AGI, also Artificial General Intelligence, auf den Weg brachten. Da OpenAI von diesem Weg abgekommen ist und heute seine AI-Modelle, mit Hilfe von Microsoft, stark kommerzialisiert und nicht mehr unter Open Source zur Verfügung stellt, hat Tesla-CEO Elon Musk nun zum äußersten Mittel gegriffen: Er verklagt OpenAI und CEO Sam Altman nun.

Laut Musk habe der ChatGPT-Macher die ursprüngliche Mission des Unternehmens, künstliche Intelligenz zum Nutzen der Menschheit zu entwickeln und nicht zum Profit, aufgegeben. Die Klage wurde einem Bericht von Reuters und Techcrunch zufolge am Donnerstag eingereicht und besagt, dass Altman und OpenAI-Mitbegründer Greg Brockman ursprünglich auf Musk zugegangen waren, um ein gemeinsames Open Source-Unternehmen zu gründen. Die auf Gewinn ausgerichtete Ausrichtung des von Microsoft unterstützten Unternehmens verletze diesen Vertrag nun, so die Anwälte von Musk in der Klage, die in San Francisco eingereicht wurde. Darin angemerkt wird unter anderem, das Unternehmen das Design von GPT-4, seinem fortschrittlichsten AI-Modell, als „komplettes Geheimnis“ für sich behalten würde.

Zweck ist nur mehr „Gewinnmaximierung von Microsoft“

„In Wirklichkeit wurde OpenAI jedoch in eine Closed-Source-De-facto-Tochter des größten Technologieunternehmens der Welt verwandelt: Microsoft. Unter ihrem neuen Vorstand entwickelt sie nicht nur eine AGI, sondern verfeinert sie sogar, um die Gewinne von Microsoft zu maximieren, anstatt sie zum Wohle der Menschheit einzusetzen“, heißt es in der Klageschrift unter anderem. „Dies war ein eklatanter Verrat an der Gründungsvereinbarung“.

Musk war zwar Mitgründer von OpenAI im Jahr 2015, trat jedoch 2018 aus dem Vorstand aus. Auch intern war die Kommerzialisierung von OpenAI 2023 ein großes internes Problem. Altman wurde unter anderem von OpenAIs ehemaligem Vorstand entlassen, weil dieser die ursprüngliche Mission des Unternehmens zur Entwicklung von KI zum Wohle der Menschheit verteidigen zu wollen. Ein paar Tage später kehrte Altman mit einem neuen ursprünglichen Vorstand zum Unternehmen zurück.

Musk hat währenddessen mit xAI und einer Reihe bekannter Forscher:innen und Mitarbeiter:innen aus dem AI-Bereich (u.a. von Google und Microsoft) sein eigenes AI-Unternehmen gegründet. Dessen AI-Chatbot Grok wird stark mit Musks Unternehmen X (ehemals Twitter) verknüpft und soll Teil des kostenpflichtigen Premium-Angebots werden.