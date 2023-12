Mistral AI: Startup mit Open Source-Modellen bei 2 Milliarden Dollar Bewertung

105 Millionen Euro waren es, die das Pariser AI-Startup Mistral AI im Juni diesen Jahres eingesammelt hat – mit wenig mehr als einem Pitchdeck und einer starken Founder-Truppe. Jetzt, ein halbes Jahr später, wird Mistral AI von Investoren mit satten zwei Milliarden Dollar bewertet. Seit dem Juni hat das blutjunge Unternehmen wie berichtet sein erstes Open-Source-Modell namens Mistral 7B veröffentlicht – und jetzt kommen frische Geldgeber an Bord, um den Kurs weiter zu beschleunigen.

385 Mio. Euro bzw. 415 Mio. Dollar pumpen die großen Silicon-Vally-VCs Andreessen Horowitz und Lightspeed Venture Partners gemeinsam mit anderen in das Unternehmen, das von Arthur Mensch (CEO; ehemaliger Research Scientist bei DeepMind), Guillaume Lample (Chief Scientist, Ehemaliger Research Scientist bei Meta und Kopf von Llama) und Timothée Lacroix (CTO; ehemaliger Software Engineer bei Meta) auf die Beine gestellt haben. Die Bewertung wurde bei stattlichen zwei Milliarden Dollar festgelegt. Außerdem sollen Chip-Riese Nvidia und Salesforce 120 Mio. Euro als Convertible Debt besteuern. Im Juni wurde Mistral AI mit 260 Mio. Dollar bewertet, nun ist es ein Vielfaches davon.

Gegen das AI-Monopol aus den USA positioniert

Damit hat Mistral AI neben Aleph Alpha seine Position als bedeutendstes europäisches AI-Startup zementiert, das eine europäische Alternative zu GPT-4 von OpenAI, Llama von Meta und Gemini von Google bieten will. Die Pariser Firma verfolgt dabei aber einen eigenen Ansatz, und zwar Open Source. „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch das Training unserer eigenen Modelle, deren Veröffentlichung und die Förderung von Beiträgen aus der Community eine glaubwürdige Alternative zum entstehenden KI-Oligopol aufbauen können“, so das Unternehmen.

Wie in den vorangegangenen Software-Zeitaltern wurden zuerst proprietäre Lösungen entwickelt – und wir sind dankbar, dass sie der Welt die Macht der generativen Modelle offenbart haben. Doch wie beim Web, bei Webbrowsern (Webkit), bei Betriebssystemen (Linux) und bei der Cloud-Orchestrierung (Kubernetes) werden offene Lösungen proprietäre Lösungen in den meisten Anwendungsfällen schnell übertreffen. Sie werden durch die Kraft der Gemeinschaft und die Forderung nach technischer Exzellenz angetrieben, die erfolgreiche Open-Source-Projekte immer gefördert haben. „Bei Mistral AI glauben wir, dass ein offener Ansatz für generative KI notwendig ist. Die von der Gemeinschaft unterstützte Modellentwicklung ist der sicherste Weg, Zensur und Voreingenommenheit in einer Technologie zu bekämpfen, die unsere Zukunft gestaltet“, schreiben die Entwickler:innen.

Mistral AI baut Geschäftsmodell auf Open Source auf

Bisher kennt man vor allem proprietäre Large Language Models (LLMs) wie GPT-4 von OpenAI oder Gemini von Google. Ihre Hersteller argumentieren, dass sie die Source Code nicht veröffentlichen wollen, weil man dann nicht für die Sicherheit der Modelle garantieren könne. Bei Mistral AI und generell in der Open Source-Community wird aber genau anders herum argumentiert. Nur was Open Source ist, kann auch von jedem kontrolliert werden und auf Sicherheitslücken und Fehler durchsucht werden.

Ein erstes Open Source-Modell hat Mistral AI mit „Mistral 7B“ bereits veröffentlicht. Es soll es mit Llama 2 von Meta aufnehmen können, an GPT-4 oder Gemini reicht es nicht heran. Mistral AI erlaubt es jedem unter Apache 2.0, das LLM in der eigenen Cloud oder auf eigenen Rechnern zu installieren, aber wer das LLM dann genau zu eigenen Zwecken maßschneidern will, der muss Kunde von Mistral AI werden – nur so wird man auch die Gewichte als auch Code-Quellen zur Verfügung gestellt bekommen. „Wir arbeiten aktiv an gehosteten Lösungen und einer speziellen Bereitstellung für Unternehmen“, heißt es seitens Mistral AI.

Mit der frischen Finanzierungsrunde setzt sich Mistral AI klar im Ranking der größten AI-Finanzierungsrunden des Jahres fest, bleibt aber wie Aleph Alpha aus Deutschland klar hinter den Fundings, die US-Rivalen erhalten haben: