US-Abgeordnete drängen auf Zulassung der Ethereum Spot-ETFs

Wird die US-Börsenaufsicht SEC heute grünes Licht für Ethereum Spot-ETFs geben? Dies fordert zumindest ein überparteiliches Schreiben mehrerer Abgeordneter des US-Repräsentantenhauses. Doch was spricht für eine Zulassung und welche Argumente führen die Befürworter ins Feld?

Bereits im Januar hatte die SEC nach einer Gerichtsniederlage gegen den Vermögensverwalter Grayscale einer Reihe von Bitcoin Spot-ETFs zugestimmt. Da Ethereum-Futures-ETFs ebenfalls bereits zugelassen sind, sollten laut den Abgeordneten dieselben Prinzipien auch für Ethereum Spot-ETFs gelten.

„Die Kommission sollte bei der Bewertung der anhängigen Ether-ETP-Anträge dieselben Grundsätze anwenden wie bei der Genehmigung der Spot-Bitcoin-ETPs, da die für Bitcoin relevanten rechtlichen Erwägungen auch für Ether gelten“, heißt es in dem Schreiben. Die Bitcoin-ETFs wurden im Jänner 2024 zugelassen, sie haben dazu beigetragen, dass BTC noch vor dem Halving im April 2024 ein neues Allzeithoch bei mehr als 73.000 Dollar erreichte.

Große Vermögensverwalter bereiten sich auf mögliche Zulassung vor

Im Vorfeld der erwarteten SEC-Entscheidung am Donnerstag haben mehrere große Vermögensverwalter wie BlackRock und Fidelity ihre Anträge für Ethereum Spot-ETFs aktualisiert. Bis vor kurzem gingen die meisten Experten davon aus, dass die SEC vor Ablauf der Frist am 23. Mai keine Zulassung erteilen würde. Doch in dieser Woche begann die Behörde plötzlich, Börsen und Emittenten bei der Überarbeitung ihrer Anträge zu unterstützen.

Viele Beobachter vermuten hinter dem Sinneswandel politische Motive. Erst kürzlich passierte mit überparteilicher Unterstützung das erste rein auf Kryptowährungen fokussierte Gesetz zum Krypto-Banking beide Kammern des US-Kongresses. Und am Mittwoch stimmte eine überparteiliche Mehrheit im Repräsentantenhaus für das FIT21-Gesetz, das Klarheit in die Regulierung von Kryptowährungen bringen soll.

Entscheidung heute Nacht erwartet

Bloomberg ETF-Analyst Eric Balchunas rechnet damit, dass die SEC-Entscheidung zu Ethereum Spot-ETFs bis Donnerstag, 16 Uhr Ostküstenzeit (22h mitteleuropäische Zeit), veröffentlicht wird. Sollte die Behörde tatsächlich grünes Licht geben, wäre dies ein weiterer Meilenstein für die Anerkennung von Kryptowährungen an den traditionellen Finanzmärkten.

Die Ethereum-Sache ist sehr politisch. Eigentlich wurde damit gerechnet, dass Ethereum durch die SEC einer Untersuchung hinsichtlich der Frage, ob ETH-Token nicht eigentlich Wertpapiere sind (mit großen rechtlichen Folgen für alle, die damit handeln), unterzogen wird. Nun aber hat Donald Trump diese Woche begonnen auch Krypto-Spenden anzunehmen. Die Biden-Regierung könnte darauf abzielen, Krypto-Nutzer:innen (dutzende Millionen Menschen in den USA) durch eine freundliche Haltung gegenüber Krypto-Assets ansprechen zu wollen.