eToro: Trading-Plattform plant IPO mit Bewertung von 3,5 Milliarden Dollar

Der Krypto-Winter ist eindeutig vorbei und Assets wie Bitcoin sind mehr wert denn je. Für Trading-Plattformen sind das gute Neuigkeiten und ein gutes Klima, um wieder Börsengänge zu wagen. Ein Unternehmen aus der Kryptobranche, das derzeit ein IPO plant, ist eToro, eine israelische Trading-Plattform. Das Unternehmen wollte in der Vergangenheit schon an die Börse gehen, jedoch verhinderten die Schwierigkeiten auf dem Markt im Jahr 2023 ein IPO mit einer Bewertung von 10,4 Milliarden US-Dollar (wir berichteten). Nun strebt eToro eine Bewertung von 3,5 Milliarden Dollar an, berichtet die Financial Times.

Aktivitätsniveau auf eToro so hoch wie 2021

Die derzeit ins Auge gefasste Bewertung entspricht jener, die eToro im letzten Jahr nach dem geplatzten IPO verpasst bekam. Der CEO von eToro, Yoni Assia, will es dieses Jahr noch einmal probieren, nachdem das Kundenhandelsvolumen in den letzten Wochen auf ein „Aktivitätsniveau gestiegen ist, das wir seit 2021 nicht mehr gesehen haben“. Das Unternehmen bietet eine Plattform, auf der User in Krypto-Assets, ETFs und Aktien investieren können.

In letzter Zeit hat der Online-Broker bei den Krypto-Händlern sehr gut abgeschnitten, berichtet Forex News. Der Krypto-Handel unter Einzelhändlern hat Anfang 2024 zugenommen, da die Bitcoin- und Ether-Preise wieder stark gestiegen sind. Bitcoin hat Ende kürzlich die 70.000 Dollar-Marke überschritten und damit ein Allzeithoch erreicht, während es Ethereum auf die 4.000 Dollar-Marke geschafft hat (wir berichteten).

IPO könnte in New York oder London stattfinden

Laut Assia hat eToro noch nicht entschieden, wo es an die Börse gehen soll, und erwägt Alternativen wie New York (entweder die NYSE oder NASDAQ) und London. Die angestrebte Bewertung von mindestens 3,5 Milliarden Dollar liegt weit unter der dem Ziel in der Vergangenheit. Im vergangenen Jahr wollte eToro allerdings noch über eine SPAC-Fusion an die Börse gehen, jedoch kam diese Fusion nicht zustande. Jedoch liegt die Bewertung von 3,5 Milliarden Dollar über der jüngsten Privatmarktbewertung in einer Reihe von Aktienverkäufen durch Mitarbeiter:innen und langfristige Investoren im letzten Sommer.