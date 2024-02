FAIO: Virtueller Personaltrainer aus Wien

Das Wiener Startup FAIO, gegründet von Niki Schramek und Michel Harris, präsentiert ihre Fitness-App im PULS 4-Studio von „2 Minuten 2 Millionen“. FAIO – Fitness All In One – fungiert als virtueller Personaltrainer und bietet nach einer Fitnessanalyse individuell angepasste Trainings- und Ernährungspläne. Begleitend stehen den Nutzer:innen Coaches über einen 24-Stunden-Chat zur Verfügung. Der Jungunternehmer Niki Schramek teilt seine Vision, den Einstieg in den Sport zu vereinfachen und die App im deutschsprachigen Raum zu etablieren.

Vom Fitness-Enthusiasten zu einem App-Unternehmer

Das Interesse am Sport entwickelte sich bei Niki Schramek langsam. „Ich war ein typischer Lauch“, gesteht er. Nachdem er sich selbst anfangs eher unwohl im Fitnesstudio fühlte, fand er schließlich Freude am Training. Die Gründung der App im Februar 2022 war seine Antwort auf die Herausforderungen, die er selbst als schüchterner Fitnessstudio-Besucher erlebte.

Fokus auf Individualität

In den letzten neun Monaten haben Schramek und Harris ihre Fitness-App kontinuierlich verbessert, indem sie einen individuellen Ansatz verfolgen. Die App konzentriert sich nicht nur auf das Training, sondern auch auf Faktoren wie Ernährung, Schlaf und Freizeit. Aufgrund einer strategische Entscheidung haben die Gründer die technische Umsetzung inhouse übernommen und setzen auf eine demokratische Preisgestaltung mit einem Jahresabo von 40 Euro. „Der Kunde zahlt 40 Euro im Jahr? Und dafür hat er einen Personal-Coach?“ zeigt sich 2M2M-Investor Heinrich Prokop überrascht.

Das Start-up FAIO verfolgt das Ziel, die Fitness-App profitabel zu machen und sucht derzeit nach Investor:innen, um das Marketingbudget zu erhöhen. Die App hat bereits knapp 17.000 Nutzer:innen angezogen und plant, bis Ende des Jahres die 100.000-Downloads-Marke zu erreichen. Die geplante Einführung eines Punktesystems für Nutzer:innen soll zusätzliche Anreize schaffen, die App weiter zu nutzen. Diese Punkte könnten dann gegen Sportnahrung oder Sportbekleidung eingetauscht werden, um das Spielerische und den Spaß am Sport weiter zu betonen.

Die Gründer von FAIO treten am 27. Februar bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel sich hier.