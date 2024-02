2024 wurden bis dato 40x mehr GmbHs als FlexCos gegründet

Sie wurde im Rahmen eines neuen Startup-Gesetzes eingeführt, um Gründungen zu verbilligen und zu vereinfachen: Die Flexible Company, kurz FlexCo, ist in Österreich nunmehr zwei Monate alt. Ziel jahrelanger Bemühungen war, innovative Startups und Gründer:innen in der Frühphase eine international wettbewerbsfähige Option anzubieten; die GmbH sei mehr als 100 Jahre alt, es brauche eine modernere Gesellschaftsrechtsform gerade für Startups.

Wie sieht nun ein erster Zwischenstand aus? Nach einem kleinen Hype Anfang des Jahres, das sogar ein Sekunden-Rennen um den Titel der ersten FlexCo Österreichs brachte (Gewinner: Seedback), kann man von einer neuen Gründungswelle dank der Flexiblen Kapitalgesellschaft noch nicht sprechen. Tatsächlich wurden in den ersten zwei Monaten von 2024 genau 53 neue FlexCos gegründet, aber 40 mal mehr GmbHs.

Neugründungen 2024 im Vergleich (Stand: 28. Februar 2024, 20 Uhr, hier die Originaldaten aus dem Firmenbuch):

GmbHs: 2.089

FlexCos: 53

Regierung rechnet sowieso nicht mit Gründungswelle

Damit lässt sich zwischenzeitlich festhalten, dass die FlexCo der GmbH bei weitem nicht den Rang ablaufen konnte; klar ist aber auch, dass die neue Rechtsform für Unternehmen noch sehr neu und unbekannt ist, was eine gewisse Zurückhaltung am Markt erklären kann, zudem sie deutlich als Startup-Vehikel positioniert wurde. Zudem bringen aktuell Rechtsanwält:innen der Reihe nach Bücher und Online-Seminare auf den Markt, um die FlexCo im Detail zu erklären. Das kann mittelfristig zu einem Anstieg der FlexCo-Gründungen führen.

Die aktuelle Bundesregierung, die die FlexCo umsetzte, erwartet sich sowieso nicht, dass die GmbH obsolet wird. „Die Einführung einer neuen Rechtsform wird voraussichtlich zu keiner nennenswerten Steigerung der Gesamtzahl der Gesellschaftsgründungen führen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass mittelfristig ca. 10% der Gründer:innen, die bisher eine GmbH gegründet hätten, sich stattdessen für die Gründung einer FlexKapG entscheiden. Ausgehend von bisher jährlich rund 15.000 GmbH-Gründungen wären das nach fünf Jahren 7.500 flexible Kapitalgesellschaften“, hieß es wie berichtet im Begleittext zum Gesetz. Aktuell sind es erst 2,5% FlexCos, gemessen an der Gesamtzahl der GmbH-Neugründungen.

Sind nun hingegen etwa 2.100 neue GmbHs in den ersten zwei Monaten (also ca. 1.050 pro Monat) des Jahres viel? Nun, in den Jahren 2020 bis 2023 gab es in Österreich jährlich zwischen 18.300 und 20.500 neue GmbHs – also im Schnitt 1.600 neue GmbHs pro Monat. Damit liegt 2024 unter den Werten der Vorjahre – das kann sich im Verlauf aber natürlich noch ändern.

Hier noch einmal GmbH und FlexCo im Vergleich: