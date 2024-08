Flowit AG: Schweizer HR-Tech-Startup freut sich über 4,2 Mio. Euro

80 Prozent der weltweiten Belegschaft arbeitet nicht am Schreibtisch. Das KI-basierte HR-Tech-Startup „Flowit AG“ hat für diese Zielgruppe eine digitale HR-Plattform entwickelt und dafür gerade neues Kapital in seiner ersten Seed-Finanzierungsrunde erhalten: 4 Millionen Schweizer Franken, umgerechnet etwa 4,2 Millionen Euro. Die 2021 in der Schweiz gegründete Flowit AG plant nun, das Team zu verdoppeln und die internationale Expansion voranzutreiben.

Personalentwicklung 4.0 für Non-Desktop-Berufe

Flowit hat einen digitalen KI-Coach mit Funktionen wie Echtzeit-Feedback, agilen Lernmethoden, Umfragen zur Mitarbeitendenzufriedenheit und flexibel gestaltbaren Schwerpunktthemen für die Personalentwicklung entworfen. Die traditionellen Ansätze der Personalentwicklung seien überholt, so das Credo des Schweizer Startups. Die KI-basierte Plattform möchte vor allem Angestellte an der Front ansprechen, wie Servicetechniker, Pflegekräfte, Gastronomie- und andere Non-Desktop-Mitarbeitende. Denn diese Zielgruppe soll in der Personalentwicklung oft vernachlässigt werden.

Unternehmensbindung stärken

Indem Unternehmen ein Tool in die Hand gegeben wird, mit dem sie ihre Mitarbeiter:innen durch Feedback und Lernprozesse motiviert halten können, verspricht sich Flowit eine stärkere Mitarbeiterbindung sowie eine gesunde Unternehmenskultur. Laut dem Startup soll das Engagement der Angestellten gesteigert und die Mitarbeiterfluktuation um bis zu 50 Prozent reduziert werden. HR und Führungskräfte möchte man durch automatisierte Prozesse, Echtzeitdaten und KI-gestützte Dashboards entlasten. Ihnen soll mehr Zeit für die aktive Führung und das menschliche Management der Unternehmenskultur bleiben.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Seed-Finanzierungsrunde

Zu den Lead-Investoren der Seed-Finanzierungsrunde zählen die beiden Risikokapitalfirmen Alstin Capital und Vi Partners. Der Fonds Alstin (Alternative Strategic Investments) wurde vom deutschen Unternehmer und Top-Investor Carsten Maschmeyer gegründet und fokussiert sich auf schnell wachsende Technologieunternehmen. Einer der Gründe, warum er investierte: Deutschland zählt global zu den Ländern mit dem größten Arbeitskräftemangel – dafür brauche es Lösungen.

Ebenfalls dabei im Investorenkonsortium: Der Schweizer Angel-Investor Daniel Gutenberg, dessen Hobby es ist, Unicorns zu finden, wenn sie noch weniger als zehn Leute haben. Er bezeichnet die Flowit-Lösung als „the next big thing“ im Bereich People Development und HR-Tech. Laut Flowit werden die drei Investoren den weiteren Wachstumsprozess nicht nur finanziell, sondern auch strategisch unterstützen.

Bisherige Erfolge

In den letzten drei Jahren konnte Flowit nach eigenen Angaben über 70 Unternehmenskunden in der DACH-Region für sich gewinnen. Vor allem Krankenhäuser, Gastronomiebetriebe und Immobilienfirmen sollen bereits mit der Flowit-KI-Plattform gearbeitet haben. Im Juni dieses Jahres hat das HR-Tech-Startup außerdem den Swiss Economic Award gewonnen – für seine Innovationskraft und den sozialen Impact der Plattform.