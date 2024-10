Flugtaxis erhalten Zulassung in den USA

Nach der Lilium-Pleite gibt es endlich wieder gute Neuigkeiten für Flugtaxis. Denn sie sind in den USA nun zugelassen, berichtet heise. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat zum ersten Mal in 80 Jahren eine neue Flugzeugkategorie eingeführt. Sie setzt Regeln für die kommerzielle Nutzung von Flugtaxis. Die FAA hat die finalen Vorschriften für Kipprotoren und andere senkrecht startende und landende Flugzeuge veröffentlicht. Davon eingeschlossen sind auch elektrisch betriebene Flugzeuge.

Erste neue Flugzeugkategorie seit dem Hubschrauber

Es handelt sich hierbei um eine historische Entwicklung: Die letzte Zulassung dieser Art vor 80 Jahren war die von Hubschraubern. Die neue Kategorie bezieht sich auf „Vertical Take-Off and Landing Aircraft“ (VTOL), also Flugzeuge, die wie Helikopter starten und dann wie Flugzeuge fliegen. Das bedeutet, dass Flugtaxis in den USA künftig sowohl Personen als auch Waren transportieren könnten. Die Vorschriften für die neue Kategorie namens „Powered Lift Aircraft“, zu Deutsch Wandelflugzeuge, soll den Weg für den Einsatz der Technik im größeren Stil ebnen, heißt es von der FAA.

In den Vorschriften hat die FAA unter anderem neue Regeln für die Pilotenausbildung definiert. Das sei nötig gewesen, weil die existierenden Regularien den Anforderungen der Schaffung einer neuen Kategorie nicht gerecht würden. Während des Trainings dürfen etwa VTOL mit nur einer Steuerungseinheit zum Einsatz kommen. In den „alten“ Vorschriften für die Pilotenausbildung sind zwei vorgeschrieben, eine für die Auszubildenden und eine für die Ausbilder:innen.

Flugtaxis könnten künftig in USA fliegen

Fliegen sollen die Wandelflugzeuge beispielsweise zur Personenbeförderung in Städten, für Kurzstreckenflüge, Frachtflüge oder auch Krankentransporte. Laut der Behörde gibt es derzeit keine typenzertifizierten Wandelflugzeuge in der zivilen Luftfahrt. Aber es gibt mehrere Bewerber, darunter der US-Player Joby, der die neuen Vorschriften in einer Stellungnahme begrüßte.