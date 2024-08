CATL investiert Hunderte Millionen Dollar in Lufttaxi-Startup AutoFlight

Der chinesische Batterie-Gigant CATL wird einen dreistelligen Millionenbetrag in das Startup AutoFlight investieren, das autonome E-Lufttaxis entwickelt. Laut Electrek haben CATL und das in Shanghai ansässige Jungunternehmen ein strategisches Kooperationsabkommen unterzeichnet. Das Investment ist Teil des Abkommens. In den letzten drei Jahren hat sich AutoFlight mit seinem senkrecht startenden und landenden Flaggschiff Prosperity I, ein sogenanntes eVTOL („electric Vertical Take-Off and Landing aircraft“), einen Namen gemacht.

Autoflight hat Weltrekord für eVTOL-Flüge aufgestellt

Prosperity I hat erst im vergangenen Jahr die Möglichkeit erhalten, mitten in der Luft vom Vertikal- in den Horizontalflug überzugehen. Ebenfalls hat das eVTOL letztes Jahr erstmals einen Start und eine Landung absolviert. Im März 2023 nahm AutoFlight Prosperity I mit auf eine 250 Kilometer lange Reise durch die Luft – ein neuer Weltrekord für eVTOLs – und ließ drei vollelektrische Flugzeuge gleichzeitig fliegen.

Der neue Partner Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), ist ein Platzhirsch in der Batterieentwicklung und -herstellung. Gleichzeitig hat das Unternehmen Batterietechnologie für andere Formen der Mobilität entwickelt, darunter auch für Elektroflugzeuge (wir berichteten). Jetzt investiert CATL offiziell in eVTOLs.

CATL will Entwicklung der Technologie beschleunigen

AutoFlight teilte Einzelheiten zu seiner neuen strategischen Kooperationsvereinbarung mit CATL mit, die am Wochenende in Shanghai unterzeichnet wurde. Den genauen Wert der Investitions- und Kooperationsvereinbarung geben die beiden Partner nicht bekannt. Er beläuft sich aber nach Angaben des eVTOL-Entwicklers auf einen „dreistelligen Millionenbetrag“. Durch die Kombination ihrer jeweiligen Ressourcen und ihres technischen Know-hows wollen sich die beiden Unternehmen auf die Verbesserung der Energiedichte und Leistung von eVTOL-Batterien konzentrieren. Dadurch will man längere Flugdistanzen und höhere Ladekapazitäten ermöglichen und gleichzeitig erhebliche Verbesserungen bei Sicherheit und Stabilität erzielen.

Das Lufttaxi-Startup erklärt, dass die neue Investition von CATL dazu beitragen wird, die Entwicklung seiner eVTOL-Technologie zu beschleunigen, aber auch seine technischen Fähigkeiten zu stärken. Mit Blick auf die Zukunft (nach Abschluss der Finanzierung) wird die Jungfirma nach eigenen Angaben seine Forschung und Entwicklung sowie seine Pläne für die Lufttüchtigkeitszulassung beschleunigen.

AutoFlight hat bereits mitgeteilt, dass es seine Technologie in Augsburg entwickelt, um im Jahr 2025 von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) für Passagierflüge zugelassen zu werden. Die Zertifizierung durch die chinesische Zivilluftfahrtbehörde (CAAC) für Prosperity I begann offiziell im April 2024.