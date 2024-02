Fratelli Barbaro: La dolce vita im Billa

Antonio und Luigi Jr. Barbaro, Söhne des renommierten Italo-Gastronomen Luigi Barbaro sen., haben ihre gemeinsame Leidenschaft für die italienische Küche in ein kulinarisches Startup verwandelt. Mit Fratelli Barbaro wollen sie „hochwertige, authentische italienische Spezialitäten“ in österreichische Haushalte bringen.

Die Brüder, die die Liebe zur Gastronomie im Blut haben, haben sich dabei von ihrem Vater inspirieren lassen, der erfolgreich italienische Kulinarik in Wien etabliert hat. Die Produktlinie von Fratelli Barbaro startete mit einer exklusiven Auswahl, mittlerweile reicht das Produktangebot von frischen Gnochi und Ravioli über Saucen und Pinsa. Alle Produkte sind laut den Brüdern zu 100% „Made in Italy“ und entsprechen den höchsten Qualitätsstandards. Von Gnocchi-Variationen mit Kürbis oder Spinat bis hin zu veganen und Vollkornvarianten, die Vielfalt soll sich die Authentizität und Vielseitigkeit der italienischen Küche widerspiegeln. Die Preise der Produkte bewegen sich zwischen erschwinglichen vier und fünf Euro.

Seit einem Jahr im Billa-Regal

„Am Schluss ist man immer wieder Family und geht keine getrennten Wege, also im Moment noch nicht“, fasst Antonio die Zusammenarbeit mit seinem Bruder zusammen. Die Barbaro-Brüder haben ihre langjährige Erfahrung in der Gastronomie genutzt, um eine Produktlinie zu schaffen, die nicht nur den Geschmack, sondern auch die Traditionen der italienischen Küche bewahren soll. Alle Produkte sind vorgekocht, gegart oder gebacken und somit in wenigen Minuten servierfertig. Dabei legen die beiden besonderen Wert auf die Verwendung von frischen Zutaten ohne Konservierungsstoffe.

Die Marke Fratelli Barbaro wurde Mitte Jänner 2023 in rund 500 Billa und Billa Plus Märkten eingeführt. Erich Szuchy, Vorstand Category Management und Einkauf bei Billa, betont die Freude über die Zusammenarbeit und hebt hervor, dass die Produkte von Fratelli Barbaro eine geschmackvolle Ergänzung des Convenience-Sortiments sein könnten.

Nun stehen die Brüder Barbaro vor der 2 Minuten 2 Millionen-Jury und versuchen diese auf den Geschmack für ein Investment zu bringen. Heinrich Prokop gesteht nach dem Pitch, Fan der Brüder zu sein und nimmt sich vorzeitig selbst aus dem Rennen.

Pasta als Lebensgefühl

Durch die bewusste Auswahl von frischen Zutaten und den Verzicht auf Konservierungsstoffe wollen die Brüder dazu beitragen, umweltfreundliche und nachhaltige kulinarische Genüsse zu schaffen. Sie wollen „hochwertige Lebensmittel“ herstellen und eine umweltbewusste Ernährung unterstützen.

Antonio und Luigi Jr. Barbaro sehen ihre Marke nicht nur als Produktlinie, sondern als Lebensgefühl. Inspiriert von ihrem Vater und ihrem Wunsch, den Geschmack ihrer mediterranen Wurzeln zu verbreiten, möchten sie mit Fratelli Barbaro nach eigener Angabe italienischen Hochgenuss in Restaurant-Qualität für jeden Esstisch zu fairen Preisen bieten.

Die Brüder betonen ihre Überzeugung von einzigartigen und authentischen Produkten, die nicht nur qualitativ überlegen sind, sondern auch preislich äußerst wettbewerbsfähig. Sie möchten, dass jede*r die Möglichkeit hat, erstklassige Produkte zu erschwinglichen Preisen zu genießen, ohne dabei Kompromisse bei Qualität oder Nachhaltigkeit einzugehen.

Die Gründer von Fratelli Barbaro treten am 20. Februar bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel sich hier.