Freda: Deutsches FoodTech-Startup sichert sich Millionen-Investment für Expansion

Nur ein Jahr nach dem Markteintritt sichert sich das deutsche FoodTech-Startup Freda ein Millioneninvestment. Die Jungfirma, die Philipp Kraiss, Mitgründer von mymuesli, und Christian Mahler, ehemals mymuesli, ins Leben gerufen haben, verspricht hochwertiges Frozen Convenience Food. Seit dem Launch konnte Freda nach eigenen Angaben mehr als 20.000 Kund:innen gewinnen und verzeichnet ein konstantes monatliches zweistelliges Wachstum.

Von Hand zubereitete Tiefkühprodukte

Freda setzt auf eine Kombination aus eigener Produktion und Zusammenarbeit mit kleinen Manufakturen, um seinen Kund:innen hohe Qualität und Vielfalt zu bieten. Bisher vertreibt das Startup seine Produkte ausschließlich über den eigenen Webshop. Das frische Kapital soll nun in die weitere Entwicklung und Expansion fließen. Die siebenstellige Seed-Finanzierungsrunde führt Graphit NeoTaste an, ein österreichisches Family Office. Neben dem Bestandsinvestor FoodLabs, der seine Beteiligung weiter ausgebaut hat, zählen Combination Ventures und weitere Business Angels zu den Investoren.

„Die Nachfrage nach innovativen und hochwertigen Tiefkühlprodukten steigt, daher sehen wir großes Potential in Freda und freuen uns darauf, das Unternehmen beim weiteren Wachstum zu unterstützen, insbesondere auch beim Eintritt in den österreichischen Markt“, sagt Stefan Rathgeber, Co-Geschäftsführer der Graphit NeoTaste GmbH. Das Jungunternehmen hat ursprünglich mit von Hand zubereiteten Tiefkühlpizzen begonnen. Mittlerweile bietet das Startup auch Produkte wie Lasagne, Gelato und Sorbet. In Zukunft will man das Sortiment noch erweitern.

Freda will nach Österreich expandieren

Zusätzlich wollen die Gründer mit dem frischen Kapital in weitere Länder wie zum Beispiel Österreich expandieren. Ebenfalls haben sie sich die Listung im Einzelhandel zum Ziel gemacht. Die Produkte stellt das Startup in der eigenen Produktionsstätte im bayerischen Passau her, bei anderen Produkten arbeitet man mit kleinen Manufakturen zusammen.

“Perspektivisch wollen wir mit Freda in jeder Kategorie die allerbesten Fertiggerichte anbieten. Nach einem erfolgreichen Jahr im Onlinehandel möchten wir die Bestseller nun auch einer noch breiteren Zielgruppe im Lebensmitteleinzelhandel zugänglich machen”, erläutert Philipp Kraiss, Mitgründer und Geschäftsführer von Freda.