Maka Ramen: Food-Startup schafft es vom Rex-Glas in den Supermarkt

Was macht man zwei Wochen alleine in Corona-Quarantäne? Der Wiener Max Hauf fing 2020 nach einer kulinarischen Reise durch Japan an, zu Hause Ramen bis zum Umfallen zu kochen. Katrin Wondra war damals diejenige, die ihm per Rollwagen die Zutaten vor die Tür ins Stiegenhaus lieferte. Daraus wurde dann die Idee, die Ramen in Rex-Gläsern an Bekannte per Fahrrad auszuliefern – und weil es so vielen so gut schmeckte, machten Hauf und Wondra schließlich ihren eigenen Tempel für das japanische Nudelgericht auf: Das Maka Ramen Restaurant in Wien.

Und nun folgt der nächste Schritt – gewissermaßen die Rückkehr zu den Wurzeln, aber groß skaliert. Denn die Ramen sind ab sofort in den Sorten „Shoyu“ und „Peanut Butter“ bei Spar Gourmet und Interspar als gekühlte-Selbstbau-Kits inklusive veganen Nudeln sowie veganer Brühe um 5,99 Euro (2 Portionen) zu bekommen. In 5 Minuten und mit eigenen frischen Toppings soll man sich so zu Hause oder im Büro seine Lieblings-Ramen selbst zaubern können. Frühlingszwiebeln, Ei, Tofu, Mais oder Pilze kauft man sich selbst dazu, um das Comfort Food selbst zu toppen.

Comfort Food für zu Hause

„Für uns ist Kochen viel mehr, als nur Essen zuzubereiten. Wir entspannen uns beim Kochen, finden Inspiration und Gemeinschaft. Aber, wir wissen auch, dass es schön ist, bekocht zu werden oder, dass nicht alle Leute ausreichend Zeit und Muße haben, eine Ramenbrühe über Tage einzukochen. Deshalb wollen wir mit den MAKA Ramen-Kits ein Stück ‚comfort food‘ und Wohligkeit aus unserer Küche zu den Leuten nach Hause bringen“, so Mitgründerin Katrin Wondra in einer Aussendung.

Dass es das junge Wiener Restaurant in die große Handelskette schaffte, ist dem Programm „Young & Urban by SPAR“ zu verdanken. Dieses hat seit dem Start im April 2018 etwa 30 Startups mit rund 300 Produkten in die Supermärkte gebracht. Die Startup-Gründer:innen erhalten dabei Unterstützung bei Produkt- und Designentwicklung, Qualitätsmanagement sowie bei der Produktion und Vermarktung und bekommen einen riesigen Hebel, um Millionen Konsument:innen am Regal zu erreichen.