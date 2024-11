fundcraft will digitale Fondsverwaltung neu gestalten, Series-A auf 11 Mio. Euro erhöht

fundcraft, ein FinTech-Startup aus Luxemburg, hat sich auf digitale Fondsoperationen spezialisiert und bietet alternativen Investmentmanager:innen eine Verwaltungsplattform. Gerade wurde die Serie A auf 11 Millionen Euro erhöht – unter den Lead-Investoren befindet sich 3VC, das fundcraft als “herausragenden Marktführer im Bereich der digitalen Fondsverwaltung“ bezeichnet.

Zentrale und automatisierte Fondsadministration

Das luxemburgische Startup mit einem weiteren Standort in Spanien will den gesamten Fondsbetrieb optimieren. Es tritt mit folgendem Slogan auf: “fundcraft ist die einzige Quelle der Wahrheit für alle Stakeholder während des gesamten Investmentlebenszyklus.“ Die Plattform zielt darauf ab, alle für die Fondsadministration relevanten Dienstleistungen der Stakeholder zu vereinen, wie etwa die von Vermögensverwaltern, Banken, Verwahrstellen, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern.

Gründer und CEO Julien De Mayer gründete fundcraft 2020, um Back-Office-Abläufe wie Transfer Agency, Buchhaltung, Portfolio- und Risikomanagement sowie Compliance zu zentralisieren. Der Vorteil: Vermögensverwalter:innen gewinnen Kontrolle über die Abläufe zurück und steigern Qualität und Effizienz ihres Back-Office-Managements nachhaltig.

Aufgestockte Serie-A-Runde

Bereits im Mai 2024 schloss fundcraft eine Serie-A-Runde über 5 Millionen Euro unter der Leitung von Aperture Capital ab. Jetzt kamen weitere 6 Millionen Euro hinzu, diesmal mit 3VC und MiddleGame Ventures aus Luxemburg als Lead-Investoren.

Insgesamt wurden dieses Jahr 11 Millionen Euro aufgestellt, womit jetzt die Produktentwicklung und die geografische Expansion beschleunigt werden soll. Ziel ist es, in ganz Europa Fuß zu fassen und die führende Position im Bereich digitaler Fondsoperationen zu stärken. Außerdem plant fundcraft, die Automatisierung weiter zu optimieren und sein Team in den Bereichen Fondsbetrieb, digitale Produktentwicklung, Vertrieb und Marketing auszubauen.

Die Zahlen lassen sich sehen

Laut Unternehmensangaben konnte fundcraft seit seiner ersten Series-A-Runde im Mai 2024 die Zahl seiner verwalteten Fonds um 60 Prozent steigern. Das entspricht mehr als 8,1 Milliarden Euro an Zusagen, heißt es. De Mayer erklärte, fundcraft mit seiner Mission, das Fondsgeschäft für alternative Vermögensverwalter zu digitalisieren und zu transformieren, bietet eine Lösung, über die derzeit kein anderer Wettbewerber verfügt.

“(…) In einem Markt, in dem Fondsmanager oft mit schwerfälligen und ineffizienten Fondsverwaltungsprozessen zu kämpfen haben, die auf manuellen Aufgaben, Hin- und Her-E-Mails und Excel-Tabellen beruhen, bietet fundcraft eine bewährte Lösung für etablierte Unternehmen, die neue Fonds auflegen oder bestehende auf eine digitale Plattform migrieren wollen”, so Eva Arh, Partner bei 3VC mit Sitz in Wien.