Google erzeugt ein Viertel seines Codes mit AI

Google bietet nicht nur seinen Kund:innen AI-Produkte an, sondern setzt auch intern mittlerweile in großem Stil auf künstliche Intelligenz. So nutzen die Entwickler:innen des US-Konzerns die hauseigenen AI-Lösungen, um die Produkte weiterzuentwickeln. Mittlerweile wurde ein Viertel des aktuell verwendeten Codes von KI generiert, berichtet Golem. Das Team prüft diesen Code, bevor er zum Einsatz kommt, sagte der CEO von Google und Alphabet, Sundar Pichai, während der Vorstellung des Geschäftsberichts zum 3. Quartal 2024.

Google verzeichnet starke Quartalszahlen wegen AI

Laut Pichai ist AI für Google heute von großer Bedeutung. Insgesamt meldete Alphabet einen Quartalsumsatz von 88,3 Milliarden US-Dollar (etwa 81,7 Milliarden Euro). Davon entfallen auf die für das KI-Geschäft wichtigen Geschäftsbereiche Google Services 76,5 Milliarden US-Dollar (rund 70,7 Milliarden Euro) und Google Cloud 11,4 Milliarden US-Dollar (circa 10,5 Milliarden Euro).

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um 35 Prozent. Als hauptverantwortlich für den Erfolg sind für Pichai drei Kriterien: Man habe eine robuste KI-Infrastruktur, die Rechenzentren, Chips und ein globales Glasfasernetzwerk umfasst, ein hervorragendes Forschungsteam und eine globale Reichweite mit Produkten und Plattformen, mit denen man Milliarden Menschen erreichen kann.

Konzern verzeichnet positives User-Feedback

Um diese Themen zu stärken, will man weitere Investitionen in die KI-Infrastruktur tätigen. Neben deren Ausbau in mehreren Ländern konzentriert sich der Konzern auch auf die Versorgung mit Energie. Pichai hob die Unternehmensvereinbarungen zum Kauf von Kernenergie aus kleinen modularen Reaktoren mit bis zu 500 Megawatt Leistung besonders hervor.

Im Bereich der Forschung sah er positives Nutzerfeedback bei der AI-Integration in die Google Suche. Laut Picha stellen User mittlerweile längere und komplexere Fragen. Auch hätten sich Circle Search und Google Lens mithilfe von KI deutlich verbessert. Alle Produkte mit AI-Funktionen stünden aber noch am Anfang. Der Konzern will diese Lösungen nun mit hohem Tempo weiterentwickeln.