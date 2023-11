George UX Conference: So wird KI das digitale Banking verändern

Ein Gastbeitrag von der George UX Conference 2023. Das Thema dieses Jahr: „Shaping Finance by Design“.

Bei der George UX Conference 2023 wurde Wien zum Digital-Banking-Mekka: Große und kleine Finanzunternehmen wie die Neobank Revolut, Wise, Caixa Bank, Erste Group, Bitpanda und viele mehr nahmen an der internationalen Konferenz teil, um sich über Trends und Erfolgsrezepte für die Zukunft des Digital-Banking auszutauschen. Organisiert wurde das Event von George Labs, dem Entwickler der George App der Erste Group.

KI wird kundenseitig Anwendung finden

Eine Kernfrage der Konferenz war, wie Künstliche Intelligenz (KI) sich auf digitales Banking auswirken wird. Maurizio Poletto, Chief Platform Officer der Erste Group, unterstrich in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz, die sowohl intern im Designprozess als auch kundenseitig im digitalen Banking Anwendung finden wird. „Der nächste große Entwicklung, ist das Design von Beziehungen. Denn im Bankgeschäft geht es hauptsächlich um die Beziehung zu Kund:innen. Generative KI wird dabei eine Rolle spielen. Die Art und Weise, wie das in der Branche umgesetzt wird, bestimmt die Finanzdienstleistungen der nächsten Jahrzehnte“, so Poletto.

„Eine KI hätte das iPhone nicht erfinden können“

Elif Alp-Marent und Julian Moser, Content und Product Designer bei Bitpanda, halten in ihrem Vortrag fest, generative KI-Anwendungen seien bereits im Design-Prozess angekommen und hätten das Potenzial, UX-Designer:innen zu unterstützen. Künstliche Intelligenz sei besonders gut geeignet, vertraute Muster zu verarbeiten, wäre aber nicht so gut darin, etwas völlig Neues zu schaffen. „Eine KI hätte das iPhone nicht erfinden können“, halten die beiden Bitpanda-Expert:innen fest. Derzeit sind Menschen besser darin, Informationen zu verstehen und weiterzugeben und Dinge mit emotionaler Intelligenz zu kontextualisieren. Sie denken über den Tellerrand hinaus. Die Stärke von Menschen sei Empathie, während KI mit Effizienz punktet. „Die Werkzeuge sind da. Jetzt ist es an der Zeit, sich KI zu eigen zu machen. Man muss ein gutes Gleichgewicht zwischen der menschlichen Kreativität und der KI finden“, so Elif Alp-Marent und Julian Moser abschließend.

Digitales Banking: Bei Design-Trends scheiden sich die Geister

Wie sollte das UX-Design von digitalem Banking sein? Möglichst simpel oder bunt? Die beiden Neobanken Revolut und Wise verfolgen unterschiedliche Strategien. Maria Herrera, Head of Product Design bei Revolut, unterstrich in ihrem Vortrag die Bedeutung der Gestaltung einfacher digitaler Produkte für ein globales Publikum. Einfaches digitales Produktdesign würde zu einer besseren Nutzererfahrungen führen.

Andererseits beschreibt Cameron Worboys, Design Director bei Wise, in seinem Vortrag, wie das gesamte Wise Designsystem umgestaltet wurde: Simpel an der Oberfläche, tiefergehender in denen Ebenen darunter. Wise habe jedes einzelne UX-Element an weltweite Gegebenheiten ihrer Kund:innen im jeweiligen Land angepasst. Von der Bildsprache bis zur Schrift, maßgeschneidert für alle Kund:innen. Die Illustration von Banknoten diente dabei als Inspiration.