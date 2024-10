Meta AI soll 500 Mio. User haben, immer noch nicht in der EU verfügbar

Im Zuge der Präsentation der neuesten Quartalszahlen hat Meta Platforms, der Mutterkonzern von Facebook, WhatsApp und Instagram, auch Einblicke in die Entwicklung von Meta AI, dem hauseigenen ChatGPT-Konkurrenten gegeben. Laut CEO Mark Zuckerberg hätte man nun, nach dem Launch im April 2024, bereits die Marke von 500 monatlich aktiven Nutzer:innen erreicht.

Zuckerbergs Ziel war immer, dass man 2024 den größten AI-Chatbot des Planeten anbieten werde – und also ChatGPT vom Thron stoßen werde. Der große Jubel ist dahingehend noch nicht ausgebrochen, offenbar reichen die halbe Milliarde Meta-user noch nicht, um den Titel für sich zu beanspruchen.

Denn: OpenAI spricht bei ChatGPT von 250 Millionen Nutzer:innen pro Woche und nutzt damit eine Metrik, die nicht direkt vergleichbar ist mit den ansonsten üblichen MAUs (Monthly Active Users). Bei 250 Mio. wöchentlich aktiven Nutzer:innen kann es gut sein, dass ChatGPT noch größer als Meta AI ist. Der Analyse-Dienst Similarweb, der regelmäßig ChatGPT und seine Mitbewerber vermisst, hat Meta AI auch noch gar nicht auf dem Radar und vergleicht OpenAI vor allem mit Gemini von Google, Claude von Anthropic, Perplexity oder Microsoft Copilot.

Meta Ai ist auch ein besonderes Ding. Zwar gibt es den Chatbot als Standalone-App unter Meta.ai (noch immer nicht in der EU verfügbar), das große Wachstum kommt aber durch die Integration in die reichweitenstarken Social Networks und Messaging-Apps von Meta. So ist Meta AI an verschiedenen stellen in Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp integriert, um dort etwa mit Usern zu chatten oder Fotos zu generieren. Gut möglich, dass viele der 500 Mio. User Meta AI gar nicht kennen.