Hugging Face: AI-Plattform wird mit 4,5 Milliarden Dollar bewertet

Sie sind einfach nach einem Emoji benannt, haben sich als Community-Plattform für die Machine-Learning-Gilde positioniert und sie stehen hinter einem der bekanntesten Foundation Models, nämlich BLOOM: Genau, es geht um Hugging Face der französischen Gründer Clément Delangue, Julien Chaumond und Thomas Wolf, die Hugging Face als eine Art GitHub-AWS-Verschnitt für AI-Entwickler:innen.

Nun wird die 2016, mittlerweile in Brooklyn ansässige Firma mit satten 4,5 Milliarden Dollar bewertet. Denn Google, Amazon, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, IBM, Salesforce und Sound Ventures – also mehrere der wichtigsten AI-Investoren der Welt – stecken in der Series D satte 235 Mio. Dollar in Hugging Face. Damit hat die sieben Jahre alte Firma über die Jahre knapp 400 Mio. Dollar eingesammelt, auch wenn sie bisher nur Bruchteile davon als Umsatz verdient hat. Aber im AI-Hype des Jahres 2023 ist diese Finanzierungsrunde eher unter den kleineren, wie die Tabelle zeigt:

Investment Valuation Investors HQ Which AI? Inflection AI 1,3 Billion Dollar $4B Microsoft, Reid Hoffman, Bill Gates, Eric Schmidt, Nvidia Palo Alto Chatbot AI Runway 114 Mio. Dollar $1,5B Google, Nvidia, Salesforce Ventures New York Text to Video Typeface 100 Mio. Dollar > $1B Salesforce Ventures, Lightspeed Venture Partners, Madron, Google Ventures, Menlo Ventures, Microsoft’s M12 San Francisco Gen AI for Brands Synthesia 90 Mio. Dollar > $1B Accel, Nvidia, Kleiner Perkins, GV, FirstMark Capital MMC London Text to Video Mistral AI 114 Mio. Dollar $260 Mio. Lightspeed Venture Partners, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, firstminute capital, Bpifrance, Xavier Niel, Eric Schmidt, Rodolphe Saadé Paris LLM Stability AI 101 Mio. Dollar > $1B Coatue, Lightspeed Venture Partners, O’Shaughnessy Ventures London Text to Image Cohere 270 Mio. Dollar tba. Inovia Capital, Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures, Index Ventures Toronto LLM Anthropic 450 Mio. Dollar > $1B Google, Salesforce Ventures, Sound Ventures, Zoom Ventures San Francisco LLM Adept AI 350 Mio. Dollar tba. General Catalyst, Spark Capital San Francisco Chatbot Hugging Face 235 Mio. Dollar $4.5B Google, Amazon, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, IBM, Salesforce, Sound Ventures New York Platform

Freemium-Modell für AI-Entwickler:innen

Während die Basisfunktionen von Hugging Face kostenlos sind, versucht das Unternehmen mit kostenpflichtigen Features wie AutoTrain oder der Inference API Geld zu verdienen und damit AI-Entwickler:innen Arbeit abzunehmen. Auf der Suche nach Open-Source-Modellen wird man neben GitHub eben auch auf Hugging Face fündig – dort gibt es etwa Llama von Meta oder Stable Diffusion von Stability AI. Damit man aus diesen aber auch etwas machen kann, dafür bietet Hugging Face unterschiedliche Entwickler:innen-Tools an. Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen bereits etwa 10.000 Kund:innen.

Die Generative AI ist weiterhin auf dem Vormarsch, und immer mehr Startups treten in den Tech-Hubs weltweit auf den Plan. In den letzten Tagen gab es wieder einige bemerkenswerte Deals in dieser Branche. Ein besonders beachtlicher Erfolg gelang dem Startup Inflection AI aus dem Silicon Valley. Obwohl es erst 2022 gegründet wurde, konnte es bereits 1,3 Milliarden Dollar an Investments von prominenten Tech-Persönlichkeiten wie Bill Gates, Eric Schmidt und Reid Hoffman einsammeln. Das Ziel des Startups ist es, den zweitgrößten Supercomputer der Welt zu bauen, bestehend aus einem AI-Cluster mit 22.000 GPUs. Das Vertrauen der Investoren, zu denen auch Microsoft und NVIDIA gehören, ist vor allem aufgrund der Leitung des Startups durch den ehemaligen CEO von DeepMind gegeben. Inflection AI hat innerhalb kürzester Zeit einen AI-Chatbot namens Pi entwickelt, mit dem man ähnlich wie bei ChatGPT Konversationen führen kann.

Es ist deutlich erkennbar, dass bei diesen Investments oft große Tech-Unternehmen, die bereits seit langem an Künstlicher Intelligenz arbeiten oder von den Entwicklungen in diesem Markt profitieren, beteiligt sind. Neben bekannten Risikokapitalgebern wie Lightspeed, Accel oder Kleiner Perkins sind es vor allem Unternehmen wie Google, Microsoft, Salesforce und Nvidia, die in die AI-Startups investieren. Interessant ist dabei auch, dass viele der Gründer von ehemals führenden KI- und Software-Unternehmen kommen. So wurde Inflection AI vom ehemaligen CEO von DeepMind gegründet, Cohere von einem ehemaligen Google-Mitarbeiter, Anthropic von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern und Typeface vom ehemaligen Adobe-CTO. Es scheint also eine gewisse Verbindung zwischen den Startups und ihren Investoren zu geben, die auf gemeinsame Erfahrungen und Netzwerke in der KI-Branche zurückzuführen sein könnte.