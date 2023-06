ChatGPT-Hype löst Geldregen für AI-Startups aus

Mittlerweile vergeht kaum ein Tag mehr, an dem in den Tech-Hubs dieser Welt kein neues Startup der Generative AI geschaffen wird. In der Nacht auf Freitag gibt es gleich drei neue, bemerkenswerte Deals zu berichten. Den Vogel dabei schießt sicher Inflection AI ab. Erst 2022 gegründet, räumt das Startup aus dem Silicon Valley gleich einmal 1,3 Milliarden Dollar von den reichsten Menschen der Tech-Welt – u.a. Bill Gates, Eric Schmidt, Reid Hoffman – ab. Die große Ansage: Man will den größten AI-Cluster, bestehend aus 22.000 GPUs (NVIDIA H100 Tensor Core) aufbauen, es wäre der zweitgrößte Supercomputer der Welt.

Inflection AI ist damit über Nacht hinter OpenAI zur größten Nummer der noch ziemlich jungen Branche der generativen Ai aufgestiegen. Das Vertrauen der Investoren, zu denen auch die KI-Riesen Microsoft und Chip-Hersteller NVIDIA gehören, ist vor allem deswegen gegeben, weil das Startup von niemand Geringerem als dem ehemaligen Mitgründer und CEO von DeepMind geleitet wird. Innerhalb kürzester Zeit ist es der Jungfirma gelungen, einen AI-Chatbot namens Pi („Personal Intelligence“) zu bauen, mit dem man im Stile von ChatGPT Konversationen führen kann.

Neben Inflection AI hat auch das New Yorker Text-to-Video-Startup Runway aufgezeigt, es holt sich 114 Mio. Dollar u.a. von Google, Nvidia und Salesforce Ventures. Runway ist mit seinen KI-Modellen einer der großen Branchenführer neben Synthesia und Pictory, wenn es um die Zukunft der AI-generierten Videos geht. Und dann haben Salesforce, Google und Microsoft noch einmal zugeschlagen – sie finanzieren auch Typeface aus San Francisco mit 100 Mio Dollar. Typeface wurde ebenfalls erst 2022 vom ehemaligen Adobe-CTO Abhay Parasnis gegründet und spezialisiert sich auf die Content-Erstellung für Brands.

Eine Menge Deals

Hier eine Übersicht über die größten AI-Deals der letzten Monate:

Investment Valuation Investors HQ Which AI? Inflection AI 1,3 Billion Dollar $4B Microsoft, Reid Hoffman, Bill Gates, Eric Schmidt, Nvidia Palo Alto Chatbot AI Runway 114 Mio. Dollar $1,5B Google, Nvidia, Salesforce Ventures New York Text to Video Typeface 100 Mio. Dollar > $1B Salesforce Ventures, Lightspeed Venture Partners, Madron, Google Ventures, Menlo Ventures, Microsoft’s M12 San Francisco Gen AI for Brands Synthesia 90 Mio. Dollar > $1B Accel, Nvidia, Kleiner Perkins, GV, FirstMark Capital MMC London Text to Video Mistral AI 114 Mio. Dollar $260 Mio. Lightspeed Venture Partners, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, firstminute capital, Bpifrance, Xavier Niel, Eric Schmidt, Rodolphe Saadé Paris LLM Stability AI 101 Mio. Dollar > $1B Coatue, Lightspeed Venture Partners, O’Shaughnessy Ventures London Text to Image Cohere 270 Mio. Dollar tba. Inovia Capital, Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures, Index Ventures Toronto LLM Anthropic 450 Mio. Dollar > $1B Google, Salesforce Ventures, Sound Ventures, Zoom Ventures San Francisco LLM Adept AI 350 Mio. Dollar tba. General Catalyst, Spark Capital San Francisco Chatbot

Immer wieder Big Tech

Das Muster bei den Investments ist hier auch klar erkennbar: Neben den klassischen großen VCs wie Lightspeed, Accel oder Kleiner Perkins sind es sehr oft Big-Tech-Unternehmen, die selbst seit langem an Artificial Intelligence arbeiten bzw. von den radikalen Umwälzungen am Markt in Bezug auf Künstliche Intelligenz profitieren. Gemeint sind natürlich Google, OpenAI-Großinvestor Microsoft, der CRM-Riese Salesforce und natürlich der Chip-Riese Nvidia, der durch den AI-Hype zur Billionen-Dollar-Firma aufgestiegen ist (Trending Topics berichtete).

Ebenfalls interessant dabei ist, dass die Unternehmen sehr oft von ehemaligen leitenden Mitarbeiter:innen der bisweilen führenden KI- und Software-Unternehmen: Inflection AI wurde vom ehemaligen DeepMind-CEO gegründet, Cohere vom ehemaligen Googler Aidan Gomez, Anthropic von den ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern Daniela Amodei und Dario Amodei, und Typeface vom ehemaligen Adobe-CTO Abhay Parasnis. Und bei ihnen schließt sich wieder der Kreis, wenn sie hunderte Millionen Dollar von Big Tech erhalten.