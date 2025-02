Humane AI Pin ist tot – HP kauft Startup für 116 Millionen Dollar

Der vermeintliche „Smartphone-Killer“ wurde gekillt: Das US-Startup Humane gab laut TechCrunch am Dienstag bekannt, dass die meisten seiner Vermögenswerte vom PC-Giganten HP für 116 Millionen Dollar erworben wurden. Das Hardware-Startup stellt ab sofort den Verkauf seiner 499 Dollar teuren AI Pins ein. Humane hat Kund:innen, die den Pin bereits gekauft haben, darauf hingewiesen, dass ihre Geräte bis zum Ende des Monats, also bis zum 28. Februar 2025, nicht mehr funktionieren werden, heißt es in einem Blogbeitrag.

AI Pins funktionieren ab 28. Februar nicht mehr

Nach diesem Datum, so das Jungunternehmen, werden sich die AI Pins nicht mehr mit den Servern von Humane verbinden. Die Geräte sind dann nicht mehr in der Lage, Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu senden, KI-Anfragen/Antworten zu stellen oder auf die Cloud zuzugreifen. Der Anbietern rät den Besitzer:innen von AI Pins, ihre wichtigen Fotos und Daten sofort auf ein externes Gerät zu übertragen.

Humane plant, sein Kundensupport-Team für den AI Pin am 28. Februar aufzulösen. Kund:innen, die in den letzten 90 Tagen einen AI Pin gekauft haben, sollen Anspruch auf eine Rückerstattung haben.

Humane-Anwendung enttäuschte Kund:innen

Diese Nachricht bedeutet das Ende des kurzlebigen, viel beachteten Hardware-Startups. Humane sorgte im April 2024 für Aufsehen, als es seinen AI Pin vorstellte, den es als Smartphone-Ersatz positionierte. Das US-Startup haben die ehemaligen Apple-Mitarbeitern Bethany Bongiorno und Imran Chaudhri gegründet. Die beiden sammelten mehr als 230 Millionen Dollar ein, um das Gerät zu entwickeln.

Der AI Pin von Humane enttäuschte jedoch viele frühe Rezensent:innen und Kund:innen und brachte das Jungunternehmen in eine Krise. Zu einem bestimmten Zeitpunkt im letzten Sommer begannen die Rücksendungen von Humane für den AI Pin seine Verkäufe zu übertreffen. Zu allem Überfluss forderte die Jungfirma ihre Kund:innen auch noch auf, die Ladehülle des Geräts nicht mehr zu verwenden, da es Bedenken wegen eines Batteriebrands gab. Im Oktober senkte das Startup, das lange Zeit 699 Dollar für seinen AI Pin verlangte, den Preis um 200 Dollar.

HP übernimmt Team und Technologie von Startup

HP übernimmt die Ingenieur:innen und Produktmanager:innen von Humane, heißt es in einem Blogbeitrag, der die Übernahme ankündigt. Das Team wird die Basis einer neuen Gruppe innerhalb von HP mit dem Namen HP IQ bilden, die als „KI-Innovationslabor mit Schwerpunkt auf dem Aufbau eines intelligenten Ökosystems für HPs Produkte und Dienstleistungen für die Zukunft der Arbeit“ fungieren soll.

Außerdem will HP einen Teil der Technologie des Startups erwerben, darunter das KI-Betriebssystem CosmOS. Humane zeigte kürzlich eine Anzeige, in der es hieß, dass das KI-Betriebssystem auf dem Unterhaltungssystem eines Autos, einem intelligenten Lautsprecher, einem Fernseher und einem Android-Telefon laufen könnte. Diese Technologie könne dazu dienen, KI in HPs PCs und Drucker zu integrieren. Laut einem Bericht von Bloomberg wollte Humane im Mai 2024 für einen viel höheren Preis zwischen 750 Millionen und 1 Milliarde Dollar übernommen werden.