Hunderte Kilometer in 10 Minuten Ladezeit: Gotion präsentiert neue Hochleistungsbatterien

Der chinesische Batteriespezialist Gotion High Tech will mit neuen Technologien frischen Wind in den Akkumarkt bringen. Die Ladezeiten für Elektrofahrzeuge sollen dadurch drastisch verkürzt, die Reichweite hingegen erhöht werden.

Gotion, einer der größeren Konkurrenten von CATL (wir haben zuletzt hier berichtet), hat kürzlich drei neue Batterietechnologien vorgestellt, die die Zukunft der Elektromobilität maßgeblich beeinflussen könnten. Der G-Current-Akku, die Stellary-Batterie und der Gemstone-Feststoffakku versprechen, die Ladezeiten signifikant zu reduzieren und gleichzeitig die Reichweite zu erhöhen. Insbesondere die ultraschnell ladende G-Current-Batterie, die bereits in die Massenproduktion gegangen ist, könnte die Art und Weise, wie Elektrofahrzeuge genutzt werden, revolutionieren.

G-Current: In zehn Minuten bereit für die Langstrecke

Der G-Current-Akku, eine 5C-Batterie, ermöglicht es laut Hersteller, Elektroautos innerhalb weniger Minuten für eine Langstreckenfahrt bereit zu machen. Mit einer Laderate von 5C könnte der Akku theoretisch fünfmal pro Stunde vollständig aufgeladen werden, vorausgesetzt, die Ladestation bietet die entsprechende Leistung. In Tests konnte der G-Current-Akku in nur 9 Minuten und 48 Sekunden von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden, was einer Reichweite von mehreren Hundert Kilometern entspricht. Eine vollständige Ladung von null auf 100 Prozent soll etwa 25 Minuten dauern.

Der G-Current-Akku wird in drei unterschiedlichen chemischen Konfigurationen der Kathode produziert: Lithium-Eisenphosphat (LFP), Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP) und Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NCM). LFP und LMFP sind kostengünstiger herstellbar und kommen ohne Edelmetalle aus, bieten jedoch eine Kapazität von 75 kWh und eine Reichweite von über 600 Kilometern. Die NCM-Version soll 100 kWh bieten und eine Reichweite von 800 Kilometern ermöglichen.

Die kurzen Ladezeiten wurden durch einen neuen Materialmix erreicht, der die Leitfähigkeit des Elektrolyts um 30 bis 50 Prozent verbessert. Zudem konnte die Anzahl der Komponenten um 30 Prozent reduziert werden, was zu einem dünneren Akku führt. Die Massenproduktion des G-Current-Akkus hat bereits begonnen. Besonders der deutsche Autohersteller Volkswagen, der erheblich in Gotion investiert hat, zeigt großes Interesse an dieser Technologie.

Stellary: Schneller laden, länger fahren

Neben dem G-Current-Akku hat Gotion auch die Stellary-Batterie vorgestellt. Diese nutzt ein weiterentwickeltes Silizium-Kohlenstoff-Material für die Anode und einen optimierten Elektrolyt. Dank dieser Technologie soll der Akku laut Hersteller nach nur fünf Minuten Ladezeit eine Reichweite von 350 Kilometern bieten und nach zehn Minuten zu 70 Prozent geladen sein, was 600 Kilometern entspricht. Die Stellary-Batterie zeichne sich durch eine Energiedichte von 285 Wh/kg aus und soll 70 Prozent der Abwärme innerhalb von drei Sekunden ableiten können, was eine effiziente Kühlung auch unter schwierigen Temperaturbedingungen ermögliche.

Gemstone: Der Feststoffakku der Zukunft

Die dritte vorgestellte Technologie ist der Gemstone-Feststoffakku, der ab 2027 im Praxistest erprobt wird. Mit einer angestrebten Energiedichte von 350 Wh/kg soll dieser Akku herkömmliche NCM-Akkus um 40 Prozent übertreffen. Tests haben gezeigt, dass der Gemstone-Akku sehr temperaturresistent ist und mehr als 3000 Ladezyklen übersteht, was eine Gesamtfahrtstrecke von über einer Million Kilometern ermöglicht. Der aktuelle Prototyp erreicht bereits eine Energiedichte von 280 Wh/kg, was einer Reichweite von bis zu 1000 Kilometern entspricht.