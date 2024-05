imd Biotech: Wiener Health-Startup sammelt 400.000 Euro ein

Das Wiener Jungunternehmen imd Biotech, das eine Technologieplattform und spezifische Sensoren zur Messung von Biomolekülen entwickelt, hat in einer neuen Finanzierungsrunde 400.000 Euro eingesammelt. Mit dem frischen Kapital will das Team seine Technologie der Marktreife näher bringen. Unter anderem soll die Lösung der Jungfirma Vorgänge in der Lebensmittelindustrie einfacher und sicherer machen. Angeführt hat die Runde der Business Angel und Bestandsinvestor Niki Futter.

Tech von imd braucht keine Laborumgebung

Mit dem bisherigen akquiriertem Eigenkapital und dank Förderungen steht die Technologie von imd derzeit nach Angaben des Startups auf einem Technology Readiness-Level von 5-6 (von 9). „Wenn es nun noch gelingt, das Geld der aktuellen Kapitalerhöhungsrunde wieder mit Förderungen zu hebeln, können wir unser Produkt bis zur Marktreife bringen und durch das Produkt viele Prozesse in der Lebensmittelindustrie vereinfachen und sicherer machen“, heißt es von der Jungfirma.

Die imd Technologie ist dem Unternehmen zufolge einfach in der Handhabung und preiswert. Sie lasse sich außerhalb von Laborumgebungen einsetzen und benötige kein laborgeschultes Personal. Die Einsatzmöglichkeiten sollen vielfältig sein. Sie reichen von sehr schnellen Tests auf pathogene Bakterien in der Lebens- und Futtermittelproduktion bis zum Einsatz am Point-of-Care in der Human- und Veterinärmedizin. Langfristig vorstellbar sei auch der Einsatz im Heimbereich, beispielsweise zum Monitoren von Langzeittherapien.

Investoren wie Niki Futter und Hansi Hansmann an Bord

Ursprünglich hatte das Startup die Humanmedizin für das erste Go2Market angesteuert. Doch hohe bürokratische und legistische Hürden veranlassten das Team dazu, den Fokus stattdessen auf den Bereich der Nahrungsmittelsicherheit zu legen. Geplant ist der Markteintritt 2026.

Die Basistechnologie wurde zwischen 2018 und 2020 im Rahmen eines FFG Spin-Off Fellowships an der Universität Wien entwickelt. Gegründet haben imd Thomas Werzer gemeinsam mit seinem langjährigen Mentor Christian Zafiu. Ebenfalls im Gründerteam sind Martin Hammerschmid und Peter Werzer, zwei vertriebs- und geschäftserfahrende Manager. Zurzeit beschäftigt die imd zehn Mitarbeiter:innen.

Lead Investor Niki Futter hat schon in der Frühphase an die Idee und das Team geglaubt. In weiteren Investitionsrunden konnte die Jungfirma nach eigenen Angaben weitere namhafte Investoren wie Hansi Hansmann, Johann Steszgal, die Experten aus der Nahrungsmittelbranche Alfred Karl und Gernot Rericha sowie Manager aus der Wirtschaft an Bord holen. Martin Wagner, Nahrungsmittelexperte und imd’s Academic Mentor/Scientific Advisor von der Universität für Veterinärmedizin Wien gehört ebenfalls zu den Unterstützern.