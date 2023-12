Impact AI: „Der Übergang zu einer AI-zentrierten Welt ist unvermeidlich“

Wir glauben, dass KI-Produktmanager und ihre leistungsstarken KI-Teams befähigt werden müssen. Sie sind diejenigen, die in der Lage sein müssen, die Leistung des von ihnen konzipierten KI-Produkts vorherzusehen und zu kontrollieren. Sie müssen die Überzeugung gewinnen, dass eine Anwendung wertvoll genug ist, um entwickelt zu werden. Sie müssen in der Lage sein, automatisch Informationen aus jedem Blickwinkel der von ihnen gesteuerten Anwendung abzurufen – sei es in technischer, geschäftlicher oder rechtlicher Hinsicht.

AIProductOps wird benötigt, um KI-Produkte zu entwickeln, die wirklich den menschlichen Bedürfnissen entsprechen. Es geht darum sicherzustellen, dass die KI, die wir entwickeln und in die Welt entlassen, nicht nur innovativ, sondern auch von höchster Qualität ist. Es geht darum, einen echten, greifbaren Wert für Unternehmen zu schaffen, der sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden orientiert. Dieser starke Glaube an die Anwendungsebene der KI macht uns so anders.