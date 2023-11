Trending Topics launcht GPT-basierten „Startup Interviewer“

ChatGPT ist nun ein Jahr alt, und gekommen, um zu bleiben – so viel steht fest. Mit dem kürzlichen Launch von GPTs ergeben sich neue Möglichkeiten, wie man den Chatbot von OpenAI nutzen kann. Bei Trending Topics können wir nun eigene GPTs zu entwickeln, veröffentlichen und testen, um neue Funktionen für den digitalen Journalismus weiter zu treiben.

Deswegen veröffentlichen wir heute den „Startup Interviewer„. Er wurde von uns mit zahlreichen Instruktionen und Fragenkatalogen, die man Gründer:innen stellen sollte, um ihr Startup kennen zu lernen, trainiert. Bedeutet: Wer ab sofort Lust hat, unseren „Startup Interviewer“ Rede und Antwort zu stehen, kann das ab sofort kostenlos tun. Einzige Voraussetzung ist ein ChatGPT-Plus-Abo.

>>>Zum Startup Interviewer <<<

Das Interview bei Trending Topics publizieren

Den „Startup Interviewer“ kann man im Web oder in der ChatGPT-App aufrufen und sofort loslegen – auch Spracheingabe via Smartphone-Mic ist zur Beantwortung unserer 10 vortrainierten Fragen möglich. Wer das Interview absolviert hat, der hat auch die Chance, dass es auf TrendingTopics, dem führenden unabhängigen Startup-Medium im DACH-Raum, veröffentlicht wird.

Und das geht so:

Wenn das Interview fertig ist, klicke oben rechts auf den Sharing-Button. Dann solltest du einen Link zu dem Chat erhalten. Diese sende uns bitte an feedback@trendingtopics.at unter dem Betreff „Startup Interviewer“ mit einem passenden Foto von deinem Team, von den Gründer:innen und/oder vom Produkt deines Startups. Die Redaktion prüft das Interview und meldet such ggf. mit Rückfragen. Dann steht einer Veröffentlichung des Interviews nichts mehr im Weg!

Unsere Strategie mit OpenAI und ChatGPT

Trending Topics entwickelt sich derzeit stark von einer Media Company zu einer MediaTech Company. Ein hauseigenes Dev-Team baut Newsrooms.ai, einen Companion für professionelle Content-Produzenten für die Creators und Attention Economy. Newsrooms.ai setzt auf neueste LLMs und Open Source für generative AI-Tools in der Content-Industrie.

„Wir sehen GPTs als neue Möglichkeit, um frische Ideen im AI-Bereich schnell umsetzen und am Markt ertesten zu können. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere GPTs veröffentlichen, die für unsere User, Partner und das Team spannend sind“, sagen Jakob Steinschaden und Bastian Kellhofer, Co-CEOs von Trending Topics.

Und weiter: „OpenAI und ChatGPT sind für uns der perfekte Playground, um Prototyping und Testing neuer Ideen an der Schnittstelle AI und Medien schnell und einfach durchzuführen. Jene GPTs, die erfolgreich am Markt sind, werden wird in unser Hauptprodukt Newsrooms.ai integrieren. Unser Ziel ist, nicht von einem einzigen LLM-Anbieter abhängig zu sein, sondern auf eine Vielfalt an AI-Tools zu setzen. So, wie Facebook Pages oder Instagram-Accounts nicht ganze Webseiten ersetzt haben, sind auch GPTs zu sehen – sie bieten neuen Zugang zu Zielgruppen und neue technische Möglichkeiten, sind nur eine Ergänzung und kein Ersatz für Kernprodukte.“

>>> Check out Newsrooms.ai <<<