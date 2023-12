Jandrinitsch folgt Haimberger: CEO-Wechsel beim aws Gründungsfonds

Es war nur ein kurzer Auftritt von Christoph Haimberger bei der Austria Wirtschaftsservice: Im Oktober 2021 hat er die Geschäftsführung der aws Fondsmanagement GmbH und ist damit die Leitung des aws Gründerfonds und des aws Mittelstandsfonds übernommen, etwas mehr als zwei Jahre später tritt nun ein anderer an seine Stelle. Denn mit dem 20. Dezember 2023 hat nun Markus Jandrinitsch die Geschäftsführung des aws Fondsmanagement GmbH, des aws Mittelstandsfonds und des aws Gründerfonds übernommen.

Während Haimberger, der zuvor bei 3TS Capital Partners und als Venture Partner bei der von der Raiffeisen Bank International gegründeten Elevator Ventures tätig war, von extern kam, kommt der neue CEO des aws Gründungsfonds aus den eigenen Reihen. Jandrinitsch ist seit 2017, also seit etwa sechs Jahren, beim aws Gründungsfonds tätig, und kennt die Geschäfte und das Umfeld also bestens. Davor war er zwei Jahre als Consultant im Deals Advisory bei PwC in Wien beschäftigt. Er studierte Finanzwirtschaft und Rechnungswesen an der WU Wien und sammelte neben seinem Studium Erfahrungen in der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung.

Der aws Gründungsfonds II ist in der ersten Jahreshälfte 2023 mit 72 Millionen Euro im Topf an den Start gegangen und soll vor allem dafür sorgen, dass Privatinvestor:innen bei Finanzierungsrunden in Startups und Scale-ups mitziehen. Dementsprechend ist der Fonds ein sehr wichtiges Vehikel für die österreichische Investment-Landschaft, weil das öffentliche Geld Privatinvestitionen hebelt. Erwartet wird, dass der aws Gründungsfonds II etwa 500 Mio. Euro an privatem Kapital mobilisieren kann.

Dem Vernehmen nach soll es mit Haimberger nicht rund gelaufen sein, unbestätigten Gerüchten zufolge soll es einen Interessenskonflikt wegen seiner Rolle bei Elevator Ventures, also dem Startup-Investment-Vehikel der Raiffeisen-Bank, gegeben haben. Haimberger trat seine CEO-Rolle beim Gründungsfonds im Oktober 2021 an, war aber noch bis Oktober 2022 bei Elevator Ventures als Mentor in Fintech-Angelegenheiten tätig, so sein Linkedin-Profil. Haimbergers Profil auf der aws-Seite ist bereits verschwunden.