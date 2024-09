Kickscale erhält Finanzierung von neuer Investorengruppe Angels United

Erst Anfang dieses Jahres hat das Wiener Startup Kickscale, das Vertriebs-Optimierung mit AI revolutionieren will, ein Millioneninvestment eingesammelt (wir berichteten). Nun hat das Jungunternehmen einen neuen Financier an Bord, wobei „neu“ hier in vielerlei Hinsicht gilt. Denn der aktuelle Geldgeber Angels United ist eine erst kürzlich gestartete Startup-Investorengruppe. Das Investment in Kickscale ist das erste in der Geschichte von Angels United.

Kickscale erhält sechsstellige Summe von Angels United

Das Kapital, eine sechsstellige Summe, finanzierte die Entwicklung des neuen Releases der Software von Kickscale. Der Produkt-Release markiert den Startschuss in die zweite Jahreshälfte, in der das Startup ein noch schnelleres Wachstum anstrebt. Die neue Softwareversion von Kickscale soll sich nun nahtlos in die CRM-Systeme Hubspot, Salesforce, Pipedrive und MS Dynamics integrieren. Zusätzlich dockt die Software an die Online-Meeting-Plattformen MS Teams, Google Meet und Zoom an.

Die Software von Kickscale soll es nun ermöglichen, offline stattfindende Sales-Termine, etwa im Rahmen von Messen oder bei Kundenbesuchen, via Smartphone-Aufzeichnung zu erfassen und analysieren. Die Analysen, die “Secret Sauce” von Kickscale für die Vertriebsoptimierung, umfassen bei Bedarf mehrere Termine in aggregierter Form. Die Software bietet Go-To-Market Strategieempfehlungen und kann aus tausenden Verkaufsgesprächen Muster erkennen. Außerdem passen sich die Analysen an das bestehende Sales-Framework des Kunden, etwa BANT, SPICED oder MEDDICC, an und lesen bei Bedarf die CRM-Konfiguration aus, um Informationen aus Verkaufsgesprächen automatisch zurück ins CRM zu spielen.

Plattform soll Verkaufsgespräche revolutionieren

Mit seiner Plattform automatisiert das Jungunternehmen administrative Aufgaben wie das Aufzeichnen, Transkribieren und Zusammenfassen virtueller Verkaufsgespräche, das Erstellen von Follow-up-E-Mails und das Aktualisieren von CRM-Systemen. Außerdem liefert Kickscale auf Basis von über 1.000 Datenpunkten pro Verkaufsgespräch Analysen von Verkaufsprozessen und Kundengesprächen. Zusätzlich zu konkretem Feedback zur Optimierung der Vertriebskommunikation bekommen Sales-Reps und Teamleiter Coachingleistungen.

„Unsere Kunden steigern die Sales-Performance um durchschnittlich 20 Prozent. Ein Vertriebsmitarbeiter erspart sich rund 30 monatliche Arbeitsstunden, wenn er Kickscale einsetzen kann“, sagt Co-Gründer Gerald Zankl. Zu den Kunden des Startups gehört unter anderem die Jobplattform karriere.at.