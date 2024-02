Konkursverfahren gegen Bike Gorillaz eröffnet

Bei der #glaubandich-Challenge im Vorjahr räumte Bike Gorillaz noch ab (wir haben berichtet), nun wurde über das Vermögen der Bike Gorillaz GmbH ein Konkursverfahren am HG Wien eröffnet. Gläubiger:innen können bis zum 26.03.2024 ihre Forderungen anmelden. Das Wiener Startup bietet Kund:innen E-Bikes zum monatlichen Abonnementpreis an. Die Räder sind dabei individuell angepasst, verliehen werden etwa Trekking-E-Bikes, Mountain-E-Bikes und Kinder-E-Bikes. Auf der Homepage ist von der Insolvenz noch nichts zu sehen.

Erst Crowdfunding, nun Konkurs

Erst im vergangenen Jahr führte Bike Gorillaz eine Crowdfunding-Kampagne bei Conda durch, die ein voller Erfolg war. Rund 106.000 Euro kamen auf diese Weise zusammen, 70 Investor:innen gaben dem Startup Geld. Die Zinsauszahlungen sollten jährlich jeweils am 30.06. erfolgen, beginnend 2024. Ob es dazu kommen wird, ist unklar: Mit gestern wurde das Konkursverfahren eröffnet, eine Insolvenzverwalterin wurde bereits bestellt.

Das Startup wurde 2021 gegründet und entwickelte sich rasch zur Erfolgsgeschichte. Im April 2021 gestartet, expandierte der Fahrrad-Verleiher nur wenige Monate später bereits in ganz Österreich. Gerade während der Pandemie erfreute sich das Abomodell von Bike Gorillaz wachsender Beliebtheit, 2023 gewann das Startup dann den Länderpitch der #glaubandich-Challenge in Kärnten und stellte das Unternehmen auch beim Finale in Wien vor.

Keine Stellungnahme von Bike Gorillaz

Auf die Nachfrage von Trending Topics zum Konkursverfahren gibt es bislang noch keine Antwort. Im Büro des Startups meldet sich lediglich die Mobilbox, ein offizielles Statement ist ebenfalls noch ausständig. Wir aktualisieren den Artikel bei etwaigen Neuigkeiten.