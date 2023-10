Mastercard Fintech Forum Austria feierte Premiere

Am Dienstag fand in der MQ Libelle im Wiener Museumsquartier das erste Mastercard Fintech Forum unter dem Motto „Harnessing the power of partnerships“ statt. Das exklusive Event, das gezielt für Partner:innen und die heimische Fintech-Szene konzipiert wurde, sollte den Austausch über aktuelle Trends und Innovationen in der Fintech-Industrie fördern. Die Veranstaltung begeisterte Anwesende mit angesehenen Redner:innen, informativen Diskussionsrunden und einem Pitching-Wettbewerb.

„Top-Event in der Fintech-Branche“

Das Fintech Forum ist eine international bekannte Veranstaltungsreihe, die in vielen Ländern als durchaus bedeutendes Ereignis in der Finanztechnologiebranche etabliert ist. Folglich versammelten sich gestern in Wien maßgebliche Repräsentanten der Branche, um über aktuelle Entwicklungen und Lösungen zu sprechen, die die Veränderungen in der Fintech-Industrie vorantreiben.

Michael Brönner, Country Manager von Mastercard Austria, betonte die Bedeutung dieses Ereignisses: „Das Mastercard Fintech Forum ist vor allem auch deshalb eines der Top-Events der Fintechbranche, weil es das Potenzial von Partnerschaften in diesem Bereich in den Fokus stellt. Es freut uns daher sehr, dass wir heuer die erste Österreich-Auflage veranstalten und gestern gemeinsam mit unseren PartnerInnen spannende Themen rund um Payment, Technologie und Innovation diskutieren konnten. Wir freuen uns, auch in den kommenden Jahren als starker Partner für die lokale Fintechbranche in Österreich aktiv zu sein.“

Inspirierende Worte von Unicorn-Gründer:innen

Das Forum präsentierte inspirierende Keynote-Vorträge von renommierten Branchenexperten, darunter Valentin Stalf von N26 und Wolfgang Platz von VIPASO sowie Gründer von Tricentis. Zudem gab es fesselnde Panel-Diskussionen, die die Herausforderungen im B2B-Segment beleuchteten. Wolfgang Platz von VIPASO betonte die Relevanz dieses Ereignisses: „Wir von VIPASO freuen uns, auf dem ersten Fintech Forum von Mastercard in Wien unsere Sicht auf das Thema der Financial Inclusion auch einem Publikum der hochentwickelten Ökonomen darlegen zu dürfen. Wir diskutierten, wie moderne Payment-Technologien die Anstrengungen auf diesem Gebiet beschleunigen können. Mastercard unterstreicht mit diesem Event einmal mehr seinen Anspruch auf Thought-Leadership auf globaler Ebene.“

Pitching-Wettbewerb als Highlight

Ein Höhepunkt des Fintech Forums war der Pitching-Wettbewerb, der lokalen Startups die Gelegenheit bot, ihre vielversprechenden Konzepte zur Stärkung des österreichischen Fintech-Ökosystems vorzustellen. Dieser Wettbewerb wurde im Rahmen des „Start Path“ durchgeführt, einem Startup-Förderprogramm von Mastercard, das Startups weltweit unterstützt. Als Gewinner des österreichischen Wettbewerbs erhält COMMITLY, vertreten durch CEO Christian Haslwanter, die Möglichkeit, gemeinsam mit den Gewinner:innen aus anderen Ländern beim abschließenden Start Path-Event in Berlin zu präsentieren und sich für das Start Path-Programm zu qualifizieren.

Info am Rande: Seit 2014 unterstützt das Start Path-Programm Fintech-Unternehmen und soll dazu beigetragen haben, dass 355 Startups aus 43 verschiedenen Ländern über 15 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen einsammeln konnten.